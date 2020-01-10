На березі вічності. Іван Карабиць

17 січня у Національній філармонії відбудеться концерт, де звучатиме музика сучасного українського композитора Івана Карабиця (1945-2002), якому в саме в цей день було би 75…

Постать композитора, педагога та музичного менеджера Івана Карабиця є важливою в історії української музики другої половини ХХ століття. Його ім’я пов’язане з історією таких масштабних і важливих явищ у музичному житті Києва та України як Міжнародний музичний фестиваль «Київ Мюзик Фест», фестиваль «Київські літні музичні вечори», Міжнародний благодійний фонд пам’яті Володимира Горовиця та Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця.

Іван Карабиць був учнем Бориса Лятошинського, а після його смерті продовжив навчання в Мирослава Скорика. У творчості Іван Федорович звертався, зокрема, і до додекафонії, і до джазу, і до українського фолку. Він написав симфонії, оперу-ораторію «Київські фрески», хорові, камерно-інструментальні та камерно-вокальні твори, естрадні пісні, музику до кінофільмів та театральних вистав. Серед його учнів, наприклад, Вікторія Польова, Олена Ільницька, Андрій Бондаренко, Максим Абакумов, Вадим Ракочі, Назарій Яремчук, Євген Брага…

Цього вечора солістами будуть скрипалі Анатолій Баженов, Богдана Півненко та Єлизавета Гессе, піаністка Єлизавета Степаненко, співачки Мар’яна Головко та Тамара Ходакова.

Тамара Ходакова: «Музика Івана Карабиця – великий духовний світ. Мабуть, у цій музиці – всесвіт. Можливо, саме тому, наприклад, цикл «Мати» на вірші Бориса Олійника став вже майже народним. Нині існує безліч його прочитань.

Твір «Пастелі» на вірші Павла Тичини – зразок ранньої творчості Івана Карабиця, але вже є знаковим для історії української музики. Ця самобутня музика вражає рафінованою витонченістю й глибиною смислів, відкриває нові грані творчості композитора».

Участь беруть: Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (художній керівник і головний диригент – Валерій Матюхін), Дівочий хор та Хор старших класів диригентсько-хорового відділу Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М. В. Лисенка (художній керівник – Юлія Пучко).

Вартість квитків – 70-350 грн.

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