13 січня у Національній філармонії України відбудеться “Різдвяний родинний концерт”, де, зокрема, звучатимуть твори класиків – німців Йоганна Пахельбеля та Георга Фрідріха Генделя, українця Миколи Леонтовича, а також – відомі українські колядки.

“Різдвяний родинний концерт” – це міжнародний музичний табір, де дитячий хор та симфонічний оркестр будуть під орудою Констанції Фортунато (США).

Констанція Фортунато Цього вечора солістом виступить джазовий саксофоніст Андрій Чмут. Цей молодий український артист працював та грав із багатьма відомими музикантами, серед яких Bob James, Julio Iglesias Jr., U-Nam, Taylor McFerrin, Tom Ibarra, Jamala, Tayana, Laud, MamaRika та інші. Він також співпрацює із відомим американським лейблом SkyTown Records. І ще – цікавий факт. Дебютний альбом Andrey Chmut Band «Smoothability» увійшов до 10 найкращих українських альбомів року за версією премії Aprize 2019 від Радіо Аристократи.

Андрій Чмут

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Вартість квитків – 70-300 грн.

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