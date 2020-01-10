Різдвяний родинний концерт
Укрінформ
13 січня у Національній філармонії України відбудеться “Різдвяний родинний концерт”, де, зокрема, звучатимуть твори класиків – німців Йоганна Пахельбеля та Георга Фрідріха Генделя, українця Миколи Леонтовича, а також – відомі українські колядки.
“Різдвяний родинний концерт” – це міжнародний музичний табір, де дитячий хор та симфонічний оркестр будуть під орудою Констанції Фортунато (США).
Подаруйте собі святковий настрій завдяки магії живої музики!
Вартість квитків – 70-300 грн.