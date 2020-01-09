Проблеми з наданням послуг водопостачання можуть виникнути через нестачу спеціалістів – Шкінь

Якщо в Асоціації «Укрводоканалекологія» збережеться нинішня негативна тенденція, населення може залишитись без послуг водопостачання та водовідведення через нестачу відповідних спеціалістів.

Про це в коментарі Укрінформу наголосив директор Асоціації «Укрводоканалекологія» Олександр Шкінь.

«Молоді спеціалісти неохоче пов`язують свою кар`єру з комунальними галузями, отже у водоканалах залишаються працювати фахівці передпенсійного та пенсійного віку, яких згодом не буде ким замінити... Якщо така тенденція збережеться, населення може залишитись без послуг водопостачання та водовідведення через відсутність спеціалістів, які б обслуговували водопровідно-каналізаційне господарство», – зазначив Олександр Шкінь.

За словами директора Асоціації «Укрводоканалекологія», середній вік, наприклад, працівників «Київводоканалу» становить за 50 років. «Нормативна кількість працівників, які необхідні для роботи підприємства, відповідно до розрахунків становить майже 8,5 тисячі осіб. Але фактична чисельність персоналу на даний момент складає лише 6,3 тисячі», – каже Шкінь.

Він наголошує, що наразі терміново потрібно заповнити 529 робочих вакансій, адже тільки за 2019 рік з «Київводоканалу» звільнилося 427 працівників із робітничими спеціальностями. Особливо гостро бракує електрозварників, водіїв, слюсарів-ремонтників та електромонтерів.

При цьому в профільних навчальних закладах вже зараз набір на відповідні спеціальності не перевищує 60% і продовжує знижуватися, зазначає він.

Одна з основних причин, які називає директор Асоціації «Укрводоканалекологія», – у тому, що «підприємства комунальної галузі «зависли» по оплаті праці в радянських часах. Особливо це стосується водоканалів. Висока енергоємність обладнання та шалений ріст вартості електроенергії до європейського рівня вимагає термінової заміни на більш енергоефективне та складне в експлуатації. Вимоги до підвищення якості води та очищення стоків потребують складних технологій. Все це нерозривно пов`язане з кваліфікацією персоналу та його мотивацією».

«Робота у водоканалах фізично важка, вона передбачає перебування у шкідливому середовищі та некомфортних умовах, адже аварії доводиться ліквідувати у мороз, дощ та сніг. Часом така робота навіть стає небезпечною для здоров`я та життя», – підкреслює О.Шкіль.

І за таку працю «робітники отримують критично малу зарплатню. Навіть обов`язковий соцпакет, що надають працівникам галузі, не може компенсувати низького рівня заробітної плати. Зрозуміло, що про престижність такої роботи мова не йде», – зазначає він.

Вирішити ж проблему, підкреслює О.Шкінь, «можна лише спільними зусиллями держави, водоканалів та навчальних закладів». За його словами, «необхідно створити певну громадську інституцію, яка систематизуватиме інформацію про кадрові проблеми, організує співпрацю з освітніми закладами, розробить навчальні плани, організує перепідготовку та підвищення кваліфікації».