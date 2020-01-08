Подорож в Індію. Які ліки взяти з собою?

Індія — країна з дивовижною історією, яка вабить одних туристів своїми пляжами і багатством природи, інших — архітектурою та культурною спадщиною.

Але в будь-якому випадку враховуйте, що Індія — одна з найбрудніших країн світу і може бути небезпечною для непідготовлених мандрівників.

Звичайно, навряд чи ви зупинитеся в трущобах і зіллєтеся з місцевими «недоторканими», тому не варто панікувати і робити мільйон щеплень. Але для свого ж спокою варто запастися набором медикаментів.

Аптечка для подорожі до Індії

Врахуйте, що чимала частина ліків псується при температурі вище 18-25 С, і наші медикаменти можуть взагалі не подіяти в жарких країнах. Тому заздалегідь продумайте, в чому ви будете їх везти. Можна зробити пакет для ліків з дзеркальних листів поліетилену і загорнути в звичайний щільний пакет.

Отже, список ліків:

Антибіотики — Ципрофлоксацин, Метронідазол, Кларитроміцин. Ліки від діареї — Лоперамід, Фуразолідон. Місцеві аналоги — Enteroquino, Ornidazole, Ofloxacin. Diarex — самий м’який засіб з аюрведи. Протизапальні засоби — Диклак, Найз, Парацетамол. Аналоги місцевого виробництва — Diclofenac, Nimesulide, Crocin. Антисептики — Хлоргексидин, Боро Плюс, спиртові серветки. Антисептична мазь Silverex — місцевий аналог. Засоби від застуди — Фервекс, суміш парацетамолу і аскорбінки. Аналог в Індії — Crocin Cold Flu. Спазмолітики — Мебеверин, Но-шпа, Спазмалгон. Сорбенти — активоване вугілля, полісорб або Ентеросгель. Для поліпшення травлення — Фестал, Мезим. Аналоги в Індії — Hizyme, Serutan, Alive. Краплі в ніс — Фармазолін; краплі для очей і вух — Софрадекс; для очей Окомістин. В Індії — Otrivin. Антигістамінні — Зодак, Супрастин. Від нудоти і блювоти—- Драмина, Церукал, Метоклопрамид. Знеболюючі препарати — Ібупрофен, Кеторол.

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Також можуть стати в нагоді:

презервативи;

акватабс для очищення води (якщо немає можливості закип'ятити воду — додайте одну таблетку на літр і дайте постояти годину)

бинти, ватні диски;

одноразові шприци;

лейкопластир.

Avomine—- дешевий засіб від захитування, можна купити в Індії.

Список великий, тому вибирайте те, що дійсно може стати в нагоді, і подорожуйте безпечно для здоров'я!