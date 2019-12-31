Вигідна пропозиція для святкування Нового року: поспішайте, залишилось не так багато часу

Новий Рік – це свято якого діти чекають з величезним задоволенням. На вулиці зима, прийшла пора активної підготовки до новорічних свят. Їх чекають не лише діти але і дорослі. Чому б не об’єднати приємне з корисним і не поздоровити усіх. Агенція «Пікан» пропонує вигідну пропозицію – проведення свята з аніматором в костюмі Діда Мороза по зниженій ціні. Окрім того, виступ може супроводжуватись іншими послугами. Наприклад, замовити світлове або паперове шоу. Це зробить день ще кращим.

Оскільки до свята залишилось не так багато часу у багатьох з’являється проблема – потрібно швидко знайти хорошого аніматора, який зможе створити позитивний святковий настрій у будь-якої аудиторії. Неважливо, чи це маленькі дітки, чи дорослі, які також хочуть посвяткувати – весело буде усім. Але поспішайте, оскільки залишились останні вільні години, які можна отримати. В результаті, до вас на свято прийде артист в красивому костюмі.

Замовивши актора, можна достойно відзначити початок новорічних свят. Всі будуть в захваті. 31 грудня в будинок приходить світле свято. Але його можна відзначати не лише в приємній домашній атмосфері. Наприклад, аніматор може завітати в школу, дитячий садочок, університет, чи навіть у офіс. Аніматор в костюмі Діда Мороза не є стандартним рішенням для святкування.

Якщо хочете відзначити істинне українське свято в національних традиціях, потрібно знайти професійного аніматора. Це не стандартний ранок для дитячого садка або школи. А якщо малеча поки що не ходить ні в садочок ні в школу, можна створити справжнісіньке домашнє святкування, розраховане на невелику кількість діток.

Переваги виступу професійного аніматора очевидні:

Це рішення дозволить подарувати своїм дітям не лише цукерки під подушкою, а і шматочок казки.

Артист продемонструє, що спілкування не замінять покупки в магазині. Сім’я і друзі можуть провести цікавий, казковий вечір разом, насолоджуючись святковою атмосферою.

Дід Мороз може навчити дітей доброті, милосердю та співчуттю.

Навіть враховуючи, що все навколо трансформується, потрібно закріпити цінності, які точно допоможуть в житті. А правильніше за все це робити під час таких добрих, теплих свят як Новорічний вечір.

Відзначити Новий Рік вдома можна не менш цікаво, ніж в школі. Різниця лише в тому, що дітей буде менше. Наприклад, покликати лише найближчих друзів малечі. Тоді вони зможуть швидше адаптуватись, з задоволенням брати участь в конкурсах і прекрасно спілкуватись з аніматором.

Щоб створити атмосферу свята не обов'язково тратити багато грошей. Наприклад, прикраси можна виготовити власними руками. Якщо попросити допомоги у дітей, вони отримають ще більше задоволення. Але щоб не витрачати часу, декорації бажано зробити заздалегідь. Позитивний момент в тому, що всі ці прикраси можна буде залишити для святкування самої новорічної ночі, а також Різдва. Весело буде всім.