«САРА ЧЕН (фортепіано) США»

11 січня в Національній філармонії із сольним концертом виступить американська піаністка Сара Чен. Звучатимуть твори класиків ХІХ та ХХ століть. Якщо в другому відділі для слухачів – романтична музика поляка Фридерика Шопена, то в першому – витончена французька музика та колоритна музика Іспанії.

Знана у світі піаністка Сара Чен народилася в Гонконзі, отримала освіту в США та Франції. Сара Чен виступала із концертами по всій Європі, Америці та Азії, зокрема, Карнегі-хол, Центрі виконавських мистецтв Кеннеді, Берлінській філармонійній залі тощо.

Сара Чен

Сара Чен постійно дає майстер-класи із гри на фортепіано та семінари з імпровізаційної музики. Так, під час візиту до Києва Сара Чен проводитиме дводенний семінар для викладачів музики в Україні, який відбудеться завдяки Центру освітніх ініціатив «Толока» в Києві, присвячений темі включення інноваційної та творчої практики в музичну освіту та викладання фортепіано.

Подаруйте собі новорічний музичний вечір вишуканої світової класики!

Вартість квитків – 70-350 грн.

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