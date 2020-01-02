Ансамбль “Хорея Козацька”. “Ангели, знижайтеся!”

«Ангели, знижайтеся!» – так називається різдвяний концерт ансамблю «Хорея Козацька», який відбудеться у Національній філармонії 9 січня.

Справжнім подарунком для душі і серця стане програма концерту, де звучатиме старовинна духовна музика. А саме – церковні гімни-монодії до Різдва Христового, різдвяні канти із Почаївського Богогласника 1790-1791 років.

Мандруючи вуличками старого Києва, мабуть, кожен хоча б часом замислювався над тим, яким це місто було в давнину, у середньовічні часи Київської Русі, або в добу шумних контрактових ярмарок XIX століття… Подорожувати в часі можна й разом із «Хореєю Козацькою» та його лідером, кобзарем, бандуристом Тарасом Компаніченком.

«Хорея Козацька» існує вже майже п'ятнадцять років. «Хорея» значить танець, а «Horea kozacky» – назва музичного твору клавірної табулатури, що датується 1640-м роком. Ансамбль виконує музику давніх епох – від середньовічної монодії до романсу ХХ століття. Переважно, це – твори епічної традиції, але й лірики не бракує. А ще артисти грають на унікальних старовинних інструментах, які рідко де можна побачити й почути – середньовічна і ренесансна лютня, дуда, шалмей, фідель, колісна ліра та інші.

«Ангели, знижайтеся!»

Ансамбль «Хорея Козацька» у складі:

керівник – Тарас Компаніченко (кобза, бандура, спів);

Сергій Охрімчук (скрипка, спів);

Северин Данилейко (віолончель, спів);

Михайло Качалов (фідель, спів);

Ярослав Крисько (віуела, барабан, спів);

Максим Бережнюк (сурма, сопілки, дуда, спів).

У програмі – церковні гімни-монодії до Різдва Христового, різдвяні канти з Почаївського Богогласника 1790-1791 років та твори з духовного концерту

Вартість квитків – 70-350 грн.

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