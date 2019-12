Twenty One Pilots приїде до Києва на Atlas Weekend-2020

Знаменитий музичний фестиваль розпочав співпрацю з Parimatch.

Ще одним хедлайнером фестивалю Atlas Weekend, який пройде в Києві з 7 по 12 липня 2020 року, стане американський дует Twenty One Pilots. Про це повідомили організатори фестивалю на прес-вечірці у PM Hall (КВЦ «Парковий»), повідомляє Укрінформ.

Представлення другого хедлайнера Atlas Weekend-2020 оранізатори перетворили у справжнє паті – з розвагами, спілкуванням та незкінченними сюрпризами. Організатор фестивалю Дмитро Сидоренко так прокоментував вибір виконавців: «В опитуваннях гості нашого фестивалю дуже просили запросити Twenty One Pilots. І ми це зробили. Хоча це було складно і недешево. Однак, у Atlas Weekend нові партнери, зокрема Parimatch, які допомогли нам це втілити і за що ми їм дуже вдячні».

«Наша компанія щаслива долучитися до такого помітного в культурному житті країни проекту як Atlas Weekend. Віднедавна він став брендом Києва і України в цілому. Цей фестиваль для енергійних молодих людей, які ведуть активний спосіб життя, і це перегукується з нашою філософією. В дні проведення фестивалю триватиме футбольне Євро-2020 і я сподіваюсь, що спорт і музика класно доповнюватимуть себе», - заявив представник ТМ Parimatch Вадим Місюра.

Twenty One Pilots - американський дует з Коламбуса, штат Огайо. Група утворилася в 2009 році і на даний момент складається з Тайлера Джозефа і Джоша Дана. Колектив випустив два альбоми: Blurryface і Trench. У 2017 дует отримав «Греммі» в номінації «Кращий поп-дует». Авторитетне видання Billboard назвало альбом Blurryface найуспішнішою платівкою десятиліття. Кліп групи на пісню Stressed out зібрав під 2 мільярди переглядів на YouTube. Група відома своїм хітом Heathens, який є саундтреком до фільму «Загін самогубців». 30 січня 2019 року колектив виступив у Києві.

За словами Дмитра Сидоренка, відомі вже 80% учасників фестивалю, якими узгоджуються контракти. «Наступні анонси хедлайнерів плануємо вже після 10 січня. Тому купуйте квитки зараз, з новими анонсами вони стануть дорожчими», - зауважив Сидоренко.

Нагадаємо, першими хедлайнерами Atlas Weekend-2020 стали британська інді-рок-група ALT-J, а також американський репер A$AP ROCKY, який через арешт в Швеції не зміг приїхати на фестиваль в минулому році.

Крім них, вже офіційно оголошено про приїзд британців Metronomy, нідерландської симфо-метал групи Within Temptation, німецької рок-групи AnnenMayKantereit, інді-фолк гурту з Ісландії Of Monsters And Men, а також Tom Grennan, Battle Beast, Gloryhammer. Крім того, організатори анонсували дебютний приїзд в Україну інді-гурту Two Door Cinema Club з Північної Ірландії.