Тепла підлога як альтернативний спосіб опалення житла: аргументи «за» і «проти»

Одним з найпопулярніших способів альтернативного опалення вважаються теплі підлоги. Системи встановлюються під підлогове покриття або стяжку і забезпечують рівномірний розподіл температури по всій площі будівлі.

Чим хороша технологія «підлога з підігрівом»: вагомі аргументи на її користь

У систем підігріву підлоги є кілька очевидних переваг, завдяки яким вони і привертають користувачів більше, ніж багато інших різновидів опалювальних приладів:

Потреба у створенні гіпоалергенної атмосфери в житло. Головна перевага — безпека для органів дихання. Наприклад, тепла підлога VERIA не знижує вологість повітря і не призводить до збільшення кількості побутового пилу в приміщенні.

Можливість заощадити вільний простір. Установка ІЧ (інфрачервоної) плівки, конвекціонної сітки або кабельної конструкції дозволяє позбутися від громіздких обігрівачів і котлів.

Можливість уникнути змін в інтер'єрі приміщення. Після установки кабелів, матів або іншого теплового обладнання для підлогового обігріву дизайн квартири або будинку залишається незмінним.

Шанс отримати простий в управлінні і продуктивний пристрій для обігріву. Контролювати роботу електричної системи підігріву допоможе зовнішній терморегулятор і функціональний програматор.

Мета заощадити на оплаті комуналки. Експлуатація енергоефективних матів в ролі головного і єдиного «обігрівача» для будинку або використання кабелів в якості локальних джерел тепла допоможе скоротити витрати на комунальні послуги як мінімум на 15-30%.

Що бентежить потенційних користувачів: аргументи проти підігріву підлоги

Деякі користувачі не вирішуються перейти на підлогове опалення через:

Складнощі самостійної установки. Якщо звичайні електричні обігрівачі для «запуску» досить просто підключити до мережі, то тепла підлога необхідно ще й правильно укласти під стяжку / підлогове покриття.

Необхідності використання технології «тепла підлога» тільки в тандемі з надійною електричною проводкою.

Відсутність прямого доступу до конвекційних матів і кабелів в разі їх виходу з ладу і потреби демонтажу підлогового покриття для виконання ремонтних робіт.

Втім, якщо доручити процес монтажу теплої підлоги кваліфікованим фахівцям і дотримуватися базових правил його експлуатації, то практично всі перераховані вище недоліки втратять свою значимість.