У Київському форумі громадянського суспільства взяли участь більше 200 організацій – Роман Лелюк

Які конкретні кроки відбуваються у столиці для співпраці влади і громади?

15 грудня відбувся IIІ Київський Форум організацій громадянського суспільства «Київ – столиця діалогу». Участь у дискусіях взяли представники понад 200 громадських організацій столиці.

СПІЛЬНА РОБОТА НА БЛАГО МІСТА

Форум збирається вже третій рік поспіль, отже потреба у об’єднанні громадських організацій все ще залишається, зазначила заступниця Київського міського голови Марина Хонда. – Протягом року можна зустрічатися багато разів, проводити безліч консультацій, але якщо кожен із нас окремо, і працює самостійно, ми не отримаємо жодного результату, – підкреслила Марина Хонда. – Дуже хотілося б, щоб громадські організації брали участь не лише у форумах, а й співпрацювали з нами на постійній основі. Я вдячна за критику, бо вона дає можливість розвитку. Якщо це конструктивна критика, то це ще краще, але лише спільна робота дає мега-результат.

МІСТО БЕЗ ДІАЛОГУ НЕМОЖЛИВЕ

Цього року за ініціативи Департаменту суспільних комунікацій вперше були проведені районні Форуми організацій громадянського суспільства, які передували міському заходу та мали на меті залучити до змістовної співпраці активну громадськість у районах та мікрорайонах столиці.

Голова Департаменту Роман Лелюк відзначив, що гасло Форуму «Київ – столиця діалогу» не випадкове, адже саме в нашому місті проживає найактивніша і найпрогресивніша громадськість України.

– Кожен із наших районів є більшим, ніж значна частина обласних центрів України. Вони мають географічні, інфраструктурні і навіть ментальні особливості, свої сильні і слабкі сторони. Саме тому було прийняте рішення провести 10 форумів організації громадського суспільства – для того, щоб познайомитися з активістами, представниками громадських організацій, щоб посадити за круглий стіл владу і громаду, – пояснив Роман Лелюк.

Він додав, що цього тижня Київрада проголовувала за міську цільову програму розвитку громадянського суспільства на 2020-2022 роки. Цільовою програмою заплановано продовжити форуми і в наступних роках.

АКТИВІЗАЦІЯ МОЛОДІ

Які конкретні кроки відбуваються у місті для співпраці влади і громади? Т.в.о. директора КП «Центр публічної комунікації та інформації» Дмитро Кулібаба розповів про відкриття громадського хабу в центрі міста. У ньому влада зможе презентувати своє бачення орієнтації міських ініціатив, а громада буде долучатися до їх розроблення і втілення.

Другий пріоритет міста – це залучення молоді.– На жаль, навіть на цьому Форумі молоді не так багато, як би ми того хотіли. Для них ми стаємо не цікавими. Але місто має розвиватися енергією молоді. Тому я звертаюся до активних мешканців Києва: залучайте своїх дітей! Нам вкрай необхідна молода кров у громадському житті, – закликав Дмитро Кулібаба.

Виявилося, що молодь найбільше цікавлять теми налагодження комунікації та екології. Це з’ясувалося під час панельної дискусії Центру публічної комунікації та інформації «Навички діалогу для ефективних комунікацій». У роботі молодіжної секції взяли участь представники організацій «Юн-прес», «Пласт» та Академії громадського лідерства.

НА ЗАВАДІ ДІАЛОГУ

Форум організацій громадянського суспільства виявив низку проблем, які стають на заваді правильному діалогу – це низький рівень довіри до влади, недосконале законодавство та складні бюрократичні процедури.

Під час Форуму стало зрозуміло, що працювати ще є над чим. Адже діалог передбачає, що сторони дають змогу висловитись одне одному, – а під час Форуму це не завжди спрацьовувало.

– Враження, що деякі люди прийшли не для діалогу, а навпаки, – зазначила президент Громадської спілки «Спілка жінок України» Леокадія Герасименко. – Про яке єднання громадських організацій може бути мова. Потрібно змалечку вчити культурі й діалогу!

Для продовження конструктивного діалогу присутнім порадили користуватися посібником «Як, коли, де працює діалог». Він доступний і в електронному форматі за посиланням.

– Для тих, хто хоче запроваджувати правильний діалог у своїх організаціях, є безкоштовний онлайн-курс «Як ефективно спланувати та провести діалог», – розповіла почесний член і радниця Національної асоціації медіаторів України Владислава Каневська. – Якщо ви вдало пройдете цей онлайн-курс, то зможете на кілька днів безкоштовно записатися на офлайн-курс.



Пропозиції найбільш активних секцій будуть направлені для розгляду профільних департаментів КМДА.

Фото – Бориса Корпусенка, відео – Марії Лисенко

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