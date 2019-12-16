Олександр Абраменко: Проблеми спорту маємо вирішувати разом

У понеділок, 16 грудня, в Укрінформі відбулося перше засідання Громадської ради з питань культури, молоді та спорту України.

Під час "круглого столу" чемпіон зимової Олімпіади-2018 з фристайлу (лижна акробатика) Олександр Абраменко, зокрема, торкнувся питань фінансування спортивної галузі, страхування та меценатства, повідомляє кореспондент агентства.

"Численні проблеми нашої спортивної галузі ми маємо вирішувати усі разом, - заявив Абраменко. - Підтримую загальну думку громадської ради відносно того, що розвиватися мають не лише професіональний спорт та спорт вищих досягнень, але й так звана первинна ланка. Часто-густо буває так, що талановитим атлетам на початку кар'єри немає де тренуватися, вони не отримують фінансування від міністерства. Важливий також аспект - меценатство. Упевнений, воно дасть змогу багатьом займатися улюбленим видом спорту. З приводу страхування, яке в нас існує, скажу, що навіть ми, професіональні спортсмени, не завжди захищені під час тренувань, змагань та зборів. Страховка не покриває усіх ризиків. Зробимо все, щоб вирішити ці питання", - заявив Абраменко.

Відомий український спортивний юрист Юрій Юрченко, керівник адвокатського бюро "Юрченко Юрій та партнери", наголосив на тому, що держава повинна оперативніше приймати закони, які стосуються спортивної галузі, Крім того, на його думку, український спорт має бути автономним.

Громадська рада з питань культури та спорту під час сьогоднішнього засідання також ініціювала проведення Всеукраїнського форуму діячів культури та спорту, відкриття музею українського художника Івана Марчука, запропонувала започаткувати в нашій державі День українського боксу тощо.

Додамо, що ГО “Громадська рада з питань культури, молоді та спорту України” є платформою для відкритого обговорення та пошуку конструктивних шляхів для розв'язання важливих питань за участю відомих діячів культури та спорту.