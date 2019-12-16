На Вінниччині на честь композитора-земляка влаштували мистецький проєкт «Співає Поділля Леонтовича»

У Вінницькому коледжі культури і мистецтв, з нагоди 142 річниці від дня народження видатного композитора-земляка, майстра хорової мініатюри Миколи Леонтовича, відбулась фінальна частина обласного мистецького фестивалю «Співає Поділля Леонтовича».

Привітати гостей фестивалю та вручити премії імені М.Леонтовича завітав голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський. Також серед присутніх були заступник голови ОДА Ігор Івасюк, депутат обласної Ради Людмила Станіславенко, керівники обласних закладів культури.

«Важливим є той факт, що музика здатна змінити світ, адже вона може змінити людей. І Вінниччині надзвичайно пощастило мати земляка, який вніс неоціненний внесок в світову культуру, завдяки якому створюється новорічний затишок в багатьох родина по всьому світу і ми можемо пишатися, що не лише відомий на весь світ «Щедрик», а й інші твори Миколи Леонтовича, є частиною українського культурного коду. Процес самоідентифікації нації ніколи не закінчується і Україна, як раз, перебуває на найбільш відповідальному його етапі. Це дуже важливі речі, які наша країна нині відчуває як ніколи. Переконаний, що рівень наших виконавців заслуговує найкращих сцен світу, а Вінниччина стане відомою на весь світ завдяки нашим талановитим дітям, які створюють нову культурну історію України», - привітав присутніх Владислав Скальський.

Цього дня професійні, аматорські, студентські та дитячі хорові колективи Вінниччини, Києва та Хмельницького виконували музичні твори видатного композитора. Звучали найвідоміші композиції у виконанні Подільського камерного хору «Леонтович-Капелла» під диригуванням Ольги Бабошиної, хору та симфонічного оркестру Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М.Леонтовича, аматорських хорів старших та молодших класів, а також Вінницького академічного камерного хору ім. В.Газінського.