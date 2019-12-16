На Вінниччині на честь композитора-земляка влаштували мистецький проєкт «Співає Поділля Леонтовича»
У Вінницькому коледжі культури і мистецтв, з нагоди 142 річниці від дня народження видатного композитора-земляка, майстра хорової мініатюри Миколи Леонтовича, відбулась фінальна частина обласного мистецького фестивалю «Співає Поділля Леонтовича».
«Важливим є той факт, що музика здатна змінити світ, адже вона може змінити людей. І Вінниччині надзвичайно пощастило мати земляка, який вніс неоціненний внесок в світову культуру, завдяки якому створюється новорічний затишок в багатьох родина по всьому світу і ми можемо пишатися, що не лише відомий на весь світ «Щедрик», а й інші твори Миколи Леонтовича, є частиною українського культурного коду. Процес самоідентифікації нації ніколи не закінчується і Україна, як раз, перебуває на найбільш відповідальному його етапі. Це дуже важливі речі, які наша країна нині відчуває як ніколи. Переконаний, що рівень наших виконавців заслуговує найкращих сцен світу, а Вінниччина стане відомою на весь світ завдяки нашим талановитим дітям, які створюють нову культурну історію України», - привітав присутніх Владислав Скальський.
Цього дня професійні, аматорські, студентські та дитячі хорові колективи Вінниччини, Києва та Хмельницького виконували музичні твори видатного композитора. Звучали найвідоміші композиції у виконанні Подільського камерного хору «Леонтович-Капелла» під диригуванням Ольги Бабошиної, хору та симфонічного оркестру Вінницького коледжу культури і мистецтв ім. М.Леонтовича, аматорських хорів старших та молодших класів, а також Вінницького академічного камерного хору ім. В.Газінського.