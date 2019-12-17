Як стати наставником? Інфографіка

Наставництво ‒ це добровільна, безкоштовна підтримка та індивідуальна підготовка до самостійного життя дитини, яка проживає у інтернатному закладі.

Увага! Наставника підбирають для дитини, тому обрати самостійно підопічного не можна.

ХТО МАЄ ПРАВО:

- особа, віком 18 років і більше;

- особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя.

Увага! Вища освіта необов’язкова, тому наставником може бути й студент.

Як стати наставником

Пройдіть інформаційну зустріч та консультацію з психологом центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем Вашого проживання. Зберіть документи: заява, копія паспорта, довідка з МВС про несудимість, медична довідка про стан здоров’я. Пройдіть 4-х денний тренінг для наставників. Ознайомтеся з інформацією про дитину, яку Вам підберуть. Встановіть контакт із дитиною. Отримайте згоду дитини, її батьків чи інших представників на наставництво. Підпишіть договір про наставництво.

Важливо! Наставник повинен відвідувати дитину раз на тиждень протягом години впродовж року.

Що передбачає наставництво?