Як стати наставником? Інфографіка
Укрінформ
Наставництво ‒ це добровільна, безкоштовна підтримка та індивідуальна підготовка до самостійного життя дитини, яка проживає у інтернатному закладі.
Увага! Наставника підбирають для дитини, тому обрати самостійно підопічного не можна.
ХТО МАЄ ПРАВО:
- особа, віком 18 років і більше;
- особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя.
Увага! Вища освіта необов’язкова, тому наставником може бути й студент.
Як стати наставником
- Пройдіть інформаційну зустріч та консультацію з психологом центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем Вашого проживання.
- Зберіть документи: заява, копія паспорта, довідка з МВС про несудимість, медична довідка про стан здоров’я.
- Пройдіть 4-х денний тренінг для наставників.
- Ознайомтеся з інформацією про дитину, яку Вам підберуть.
- Встановіть контакт із дитиною.
- Отримайте згоду дитини, її батьків чи інших представників на наставництво.
- Підпишіть договір про наставництво.
Важливо! Наставник повинен відвідувати дитину раз на тиждень протягом години впродовж року.
Що передбачає наставництво?
- Можна разом виконувати домашнє завдання чи соціалізувати підопічного: навчити правильних моделей поведінки, комунікації з оточуючими.
- Також наставники допомагають навчитися готувати їжу, робити покупки, розподіляти гроші.
- Наставник допомагає визначитися з майбутньою професією, обрати відповідний ВНЗ, знайомить із процесом пошуку роботи: наприклад, допомагає написати резюме. Студент може поділитися досвідом навчання у власному виші та на факультеті.