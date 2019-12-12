Нові технології в утепленні приміщення для комфорту навіть у найбільші морози

Будівельна галузь не стоїть на місці. Постійно з’являються нові технології та матеріали, які можуть зробити ремонт квартири у Львові більш сучасним та незвичним. Але використовувати ці технології потрібно професіонально. Наприклад, якщо ви прихильник екологічного стилю на даний момент існують технології, які дозволяють його використовувати навіть в такому складному питанні, як теплоізоляція приміщень.

В холодні зимові дні і ночі хочеться щоб у квартирі було тепло, але без шкоди для здоров’я, тому моніторити ринок новинок буває корисно. Наприклад, не так давно з’явився новий екологічний утеплювач. У якості теплоізоляції використовують особливий сорт грибів.

Гриби, як будівельна теплоізоляція використовується недавно. Унікальний теплоізоляційний матеріал є побічним продуктом вирощування особливого типу гриба. Він абсолютно екологічний, адже його перевагами можна назвати відсутність вуглеводнів, формальдегіду або будь-яких потенційно шкідливих летючих сполук органічного походження. Цей утеплювач росте прямо в стіні. Завдяки тому, що грибниця в процесі свого росту створює досить міцну структуру, вона має змогу формувати стійкі конструкції.

Звісно, подібний матеріал вдалося створити не одразу. Спочатку розробникам довелося експериментувати з різними типами міцелію і субстратів. Згодом ці експерименти дали результат. Незабаром вдалося створити матеріал з потрібними властивостями і структурою.

Це пористий матеріал, який можна використовувати в якості заміни полімерів. Грибний міцелій можна вирощувати в прес-формі або у порожнині стіни, а сам процес займає не більше трьох днів. Потім ще протягом місяця грибний утеплювач сохне. Це відбувається природним чином, достатньо залишити матеріал у спокої і дочекатись коли він отримає свою кінцеву форму.

Самі гриби, якщо вони раптом виростуть у процесі експлуатації, можна запросто зрізати ножем. Хоча такий побічний ефект мінімальний, все ж не потрібно передбачити таку можливість. Переваг значно більше ніж недоліків, особливо, якщо потрібно обрати якісний і екологічний матеріал. Але це не єдина новинка яка може забезпечити збереження тепла в приміщенні. Наприклад, Smart покриття на склі, яке забезпечить тепловий комфорт, а також дозволить економити енергію.

У світі вже існує декілька різновидів «розумного» скла. Зазвичай, воно затемнюється в залежності від інтенсивності навколишнього світла і температури. Подібна концепція допомагає регулювати тепловий баланс всередині будівлі, знижуючи витрати енергії. Але для управління завжди використовувалась електрика, яка обмежує властивості скла. Австралійські вчені розробили покриття, яке дозволяє повністю обійтися без електроенергії.

Покриття наноситься на поверхню скла товщиною всього 50-150 нанометрів. Якщо температура поверхні падає нижче +20°С покриття починає діяти як ізолятор, що допомагає утримувати тепло всередині приміщення. Але сонячне світло продовжує проникати в приміщення. Якщо ж температура буде вищою ніж 20°С, покриття блокує проникнення теплового інфрачервоного сонячного випромінювання. Тобто, приміщення залишаються теплими, коли температура нижче +20°С, і прохолодними, коли температура вище. Таке рішення дозволяє рідше використовувати системи опалення та кондиціонування.