23 грудня у Національній філармонії України відбудеться вишуканий концерт «На перетині світів: чембало, скрипка, тафельклавір», де звучатиме музика Німеччини й Австрії XVII-XVIII століть.

Сьогодні складно собі уявити, але музика XVII-XVIII століть звучала зовсім по-іншому, ніж її звикла чути/слухати сучасна людина. Зокрема, важливим був простір, у якому відбувалися концерти. Це мав бути камерний зал із гарною акустикою. А ще – інструменти. Французькі клавесини, спінети, клавікорди, англійські вірджінели, італійські чембало… й молоточкові клавіри – таким «арсеналом» користувались меломани тих століть.

Цікаво, що тоді клавесин у салоні сприймався як досить гучний інструмент. Гайдн і Моцарт грали вже на інструментах, механіка яких дозволяла відтворювали максимально ніжний та тихий звук. Цього вечора барокова скрипка, копія старовинного чембало й автентичний тафельклавір 1812 року дозволять відтворити атмосферність минулих століть.

Твори класиків Йоганна Себастьяна Баха, його сина – Карла Філіпа Емануеля, Дітріха Букстегуде та Вольфганга Амадея Моцарта, на якого вплинув і Карл Філіп Емануїл, представлять піаністка і клавесиністка Наталія Сікорська та скрипаль Ілля Король.

Зокрема, особливою є історія тафельклавіру (від нім. «тафель» – стіл, тобто буквально – столовий клавір). Йому – понад 200 років. Він був створений мануфактурою «Andrew Rochead and son» в Единбурзі, належав Серу Джону Гамільтону, але недовго. Господар помер і подальша доля інструменту на даний момент невідома. Мабуть, понад 100 років він «мовчав», а нещодавно Наталія Сікорська знайшла його в Лондоні та реставрувала. І саме на сцені філармонії він дебютуватиме після довгої концертної «павзи».

Вартість квитків – 70-350 грн.

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