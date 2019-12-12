До Дня Святого Миколая. Свято народної музики

За традицією православних християн 19 грудня відзначають день Святого Миколая, покровителя дітей та молоді, а також воїнів, моряків, торговців, опікуна бідних і сиріт.

Традиційно День Святого Миколая відзначають і в Національній філармонії України. В цей день, 19 грудня, на сцені Колонного залу імені М. В. Лисенка звично відбувається святковий концерт, де артисти намагаються створити передноворічний і передріздвяний настрій.

Такий щорічний концерт започатковано Миколою Івановичем Різолем, якому саме в цей день виповнилося б 100 років. Тому цей концерт присвячено пам’яті музиканта.

Микола Іванович Різоль (1919-2007) – народний артист України, професор, видатний український баяніст, композитор та педагог. 1939 року ним створено квартет баяністів, який нині всі знають як «RIZOL Quartet». Цей квартет баяністів названо на його честь. Тоді в ансамблі грали сестри Раїса і Марія Білецькі, Микола Різоль та Іван Журомський. Але війна раптово перервала творчі плани музикантів. Оскільки, Микола Різоль та Іван Журомський під час війни працювали у складі концертних фронтових бригад. Лише після війни, 1946 року, квартет відновив власну творчу діяльність. Протягом власного творчого життя квартет дав із великим успіхом тисячі концертів.

У цьому концерті беруть участь: Квартет баяністів імені Миколи Різоля (керівник – Олег Шиян), Ансамбль народних інструментів «Дивограй» (керівник – Вадим Чорнокондратенко), ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви» (керівник – Юрій Карнаух), фольклорний ансамбль «Веселі музики» (керівник – Сергій Хитряков), вокальне тріо солісток «Козачка», тріо бандуристок Українського радіо, Сергій Грінченко (баян), Юрій Алексик (балалайка), ансамбль народної музики «Первоцвіт» Київського Палацу дітей та юнацтва (керівник – Олександр Лисич), Тетяна Яковенко (фортепіано), Сергій Сапун (баян), Світлана Корецька (художнє слово).

Вартість квитків – 70-350 грн.

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