Магічний всесвіт Німеччини. Кирило Стеценко (скрипка)

15 грудня відбудеться другий концерт із циклу «Галерея скрипкових геніїв». Це – заключний концерт різдвяного барокового туру, що почався від листопада в Лютеранській церкві Святої Катерини у Києві та охопив Суми (Бах-Фест), Харків (Органний зал), Херсон (Філармонія), Миколаїв (Кірха Христа Спасителя) та Одесу (Пресвітеріанська церква). Автором, продюсером та солістом цього проєкту є скрипаль Кирило Стеценко.

Разом зі знаною музикою Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Г. Ф. Телемана та Д. Букстегуде, вперше в Україні звучатимуть твори німецьких скрипалів-віртуозів XVII століття – Й. Я. Вальтера та Й. П. Вестгофа.

Цікавий факт – у творах німецьких класиків можна помітити традиційні жанри української музики. Так, Букстегуде, Телеман і Вестгоф використовують ритми та мотиви коляд, козачків, гопака й веснянок. Кирило Стеценко, який коментуватиме ці моменти під час концерту, зазначає, що «швидше йдеться не про запозичення, а, ймовірно, про відлуння стародавньої традиції».

У проєкті «Магічний всесвіт Німеччини» також беруть участь Анна Кільчицька (клавесин), Назарій Стець (контрабас) та Влад Примаков (віолончель).

Анна Кільчицька

Назарій Стець

Влад Примаков

Сприятиме німецько-українським паралелям і передріздвяний час – після Андрія та перед Варварою й Миколаєм – і, сповнений радісною сонячною енергією, дитячий фольклорний театр «Дай Боже». Відчуйте магію старовинної музики особисто!

Вартість квитків – 70-350 грн.

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