Магічний всесвіт Німеччини. Кирило Стеценко (скрипка)

Магічний всесвіт Німеччини. Кирило Стеценко (скрипка)

Укрінформ

15 грудня відбудеться другий концерт із циклу «Галерея скрипкових геніїв». Це – заключний концерт різдвяного барокового туру, що почався від листопада в Лютеранській церкві Святої Катерини у Києві та охопив Суми (Бах-Фест), Харків (Органний зал), Херсон (Філармонія), Миколаїв (Кірха Христа Спасителя) та Одесу (Пресвітеріанська церква). Автором, продюсером та солістом цього проєкту є скрипаль Кирило Стеценко.

Разом зі знаною музикою Й. С. Баха, Г. Ф. Генделя, Г. Ф. Телемана та Д. Букстегуде, вперше в Україні звучатимуть твори німецьких скрипалів-віртуозів XVII століття – Й. Я. Вальтера та Й. П. Вестгофа.

Цікавий факт – у творах німецьких класиків можна помітити традиційні жанри української музики. Так, Букстегуде, Телеман і Вестгоф використовують ритми та мотиви коляд, козачків, гопака й веснянок. Кирило Стеценко, який коментуватиме ці моменти під час концерту, зазначає, що «швидше йдеться не про запозичення, а, ймовірно, про відлуння стародавньої традиції».

У проєкті «Магічний всесвіт Німеччини» також беруть участь Анна Кільчицька (клавесин), Назарій Стець (контрабас) та Влад Примаков (віолончель).

Анна Кільчицька

Анна Кільчицька

Назарій Стець

Назарій Стець

Влад Примаков

Влад Примаков

Сприятиме німецько-українським паралелям і передріздвяний час – після Андрія та перед Варварою й Миколаєм – і, сповнений радісною сонячною енергією, дитячий фольклорний театр «Дай Боже». Відчуйте магію старовинної музики особисто!

Вартість квитків – 70-350 грн.

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