Голова Вінницької ОДА зустрівся з підприємцями «за кавою»

За ініціативи підприємців у понеділок відбулось неформальне спілкування голови Вінницької облдержадміністрації Владислава Скальського з представниками бізнесу, організоване Спілкою підприємців «СТІНА».

У зустрічі взяли участь директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко, директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталія Заболотна, перший заступник начальника Головного управління ДПС у Вінницькій області Олег Мартинюк, голова регіональної ради підприємців при облдержадміністрації, голова правління Спілки підприємців «СТІНА» Олександр Печалін та бізнес-омбудсмен Вінницької області Ігор Швець.

Розпочинаючи зустріч, очільник області зазначив про важливість обговорення актуальних питань, що турбують підприємців Вінницької області та зауважив про всіляку підтримку та сприяння з боку влади для їх вирішення.

Спілкуючись у форматі «В2В», підприємців хвилювали питання звітності та сплати податків, підтримка соціального підприємництва і підвищення конкурентної спроможності підприємств в ОТГ, а також пошук партнерів для виходу на ринки країн Близького Сходу.

В ході спілкування запрошені експерти надавали відповіді та кваліфіковану консультацію на поставлені питання, а також зазначили про можливі зустрічі для подальшого вирішення визначених завдань.

Крім цього, Владислав Скальський зазначив, що підтримка бізнесу є першочерговим завданням влади, а конструктивний та відкритий діалог сприятиме кращому розумінню хвилюючих питань бізнесу.