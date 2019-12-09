Вінницю уп’яте визнали найкомфортнішим містом країни

Днями стали відомі результати V-го Всеукраїнського муніципального опитування, яке проводилось Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення міжнародного республіканського інституту (IRI) та профінансовано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). П'ятий рік поспіль позиції лідера серед обласних центрів України по задоволеністю мешканцями якістю сфер і послуг утримує Вінниця. За результатами опитування найвищі результати за індексом задоволеністю якістю 22 сфер та послуг знову показала Вінниця із зведеним індексом у 3,4 бали.

Примітно, що другу позицію із зведеним індексом у 3,1 бали в цьому році «розділили» між собою одразу 5 міст: Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький та Харків.

Найвищі оцінки серед досліджуваних міст Вінниця за результатами проведеного дослідження має за показниками стану доріг та тротуарів – причому у порівнянні з минулим роком індекс покращився. Також місто є лідером за оцінками мешканців щодо розвиненості транспортної інфраструктури (71% вінничан її оцінюють позитивно), вуличного освітлення (77% опитаних), збору сміття (62%) тощо.

В порівнянні з попереднім дослідженням у Вінниці підвищився показник розвитку промисловості. Також досліджуючи оцінку українців в різних галузях, соціологи визначили, що вінничани краще з-поміж жителів інших міст оцінили місцеві вищі учбові заклади та школи. Крім того, Вінниця має найвищий індекс оцінки роботи закладів культури, дворів та прибудинкових територій, якості послуг з опалення,

Вінниця продовжує суттєво випереджати інші міста за рівнем доступності для людей з інвалідністю із зведеним індексом у 2,8 бали (найближчим до нашого міста за цим показником є Луцьк із зведеним індексом у 2,4 бали).

77% вінничан вважають, що місто є зручним для пішоходів, 65% говорять про зручність для велосипедистів і 67% - для пасажирів громадського транспорту. Ці показники також є беззаперечними лідерами порівняно з іншими містами. Разом з тим містяни вважають, що місто зручне і для приватних автомобілів.

Коментуючи результати опитування на своїй сторінці у соціальній мережі, Вінницький міський голова Сергій Моргунов написав: «Вітаю усіх вінничан зі спільною перемогою! Ми разом досягли цього результату і можемо пишатися тим, що живемо у місті-лідері. У нас є стратегія розвитку і командний підхід – це ті речі, які започаткував у Вінниці ще Володимир Гройсман. Це допомагає нам і зараз реалізовувати задумане, впроваджувати інновації, залучати все більше активних і креативних вінничан до спільних проектів. Ставитися до рейтингів можна по-різному, але для усіх вінничан – це знак, що ми рухаємося у правильному напрямку, щоб місто ставало кращим і комфортнішим!».

До речі, 78% вінничан вважають, що справи у рідному місті йдуть у правильному напрямку.

Дослідження проводилось з 7 вересня по 10 жовтня 2018 року в 24 містах України (Київ та усі обласні центри, в Донецькій області – Маріуполь, в Луганській – Сєвєродонецьк, в Криму дослідження не проводилося). Загальна кількість проведених face-to-face інтерв'ю постійних жителів міст – 19 200 (по 800 у кожному місті). Вибірка є репрезентативною для населення міст по віку і по статі. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Для процедури відбору респондентів були використані випадковий маршрут і правило дня народження. З повним звітом V-го Всеукраїнського муніципального опитування можна ознайомитись за посиланням:

http://ratinggroup.ua/research/regions/pyatyy_vseukrainskiy_municipalnyy_opros.html