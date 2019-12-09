Алюмінієвий профіль - універсальний затребуваний матеріал
Алюміній не тільки є одним з найпоширеніших металів на земній кулі. Він, до того ж, має низку унікальних фізико-хімічних і техніко-експлуатаційних характеристик, завдяки яким алюмінієвий профіль сьогодні - один з найбільш затребуваних матеріалів в багатьох галузях промисловості і сферах діяльності людини. Алюмінієва фольга, банки для газованих напоїв, посуд, елементи побутової техніки, декор - дані речі ми бачимо повсюдно, користуємося ними щодня. І це тільки одна сота частина того, де застосовується алюміній. Більш важливі сфери-споживачі: будівництво, авіа-, авто-, машинобудування, легка промисловість, хімічна та нафтопереробна галузі, виробництво меблів, електротехніка і т.д.
Стандартний профіль - що це?
Всі алюмінієві вироби діляться на кілька великих груп, включаючи cтандартний і спеціальний профіль. До числа стандартних відносять такі напівфабрикати і продукти: труби алюмінієві (квадратні, круглі, прямокутні, фасонні), швелери, смуги, балки, таври, прутки, куточки. Як правило, всі перераховані вище профілі універсальні, що знайшли своє застосування в багатьох сферах діяльності. Так, наприклад, куточки алюмінієві використовуються як при проведенні ремонтно-оздоблювальних робіт, так і в меблевій промисловості. Труби з алюмінію - важлива частина процесу в нафтопереробній сфері і красивий декоративний елемент в інтер'єрі квартири, офісу чи екстер'єру споруди. Купити алюмінієвий профіль можна в магазині "Фурніке" за адресою м.Київ, Проспект Степана Бандери, 15.
Спеціальнийпрофіль - вироби, які виготовляються за індивідуальним замовленням або ж ті, що мають вузьку спеціалізацію.
Приклади алюмінієвого профілю:
Алюмінієва труба
Алюмінієвий пруток
Алюмінієвий куток