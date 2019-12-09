Алюмінієвий профіль - універсальний затребуваний матеріал

Алюміній не тільки є одним з найпоширеніших металів на земній кулі. Він, до того ж, має низку унікальних фізико-хімічних і техніко-експлуатаційних характеристик, завдяки яким алюмінієвий профіль сьогодні - один з найбільш затребуваних матеріалів в багатьох галузях промисловості і сферах діяльності людини. Алюмінієва фольга, банки для газованих напоїв, посуд, елементи побутової техніки, декор - дані речі ми бачимо повсюдно, користуємося ними щодня. І це тільки одна сота частина того, де застосовується алюміній. Більш важливі сфери-споживачі: будівництво, авіа-, авто-, машинобудування, легка промисловість, хімічна та нафтопереробна галузі, виробництво меблів, електротехніка і т.д.

Стандартний профіль - що це?

Всі алюмінієві вироби діляться на кілька великих груп, включаючи cтандартний і спеціальний профіль. До числа стандартних відносять такі напівфабрикати і продукти: труби алюмінієві (квадратні, круглі, прямокутні, фасонні), швелери, смуги, балки, таври, прутки, куточки. Як правило, всі перераховані вище профілі універсальні, що знайшли своє застосування в багатьох сферах діяльності. Так, наприклад, куточки алюмінієві використовуються як при проведенні ремонтно-оздоблювальних робіт, так і в меблевій промисловості. Труби з алюмінію - важлива частина процесу в нафтопереробній сфері і красивий декоративний елемент в інтер'єрі квартири, офісу чи екстер'єру споруди. Купити алюмінієвий профіль можна в магазині "Фурніке" за адресою м.Київ, Проспект Степана Бандери, 15.

Спеціальнийпрофіль - вироби, які виготовляються за індивідуальним замовленням або ж ті, що мають вузьку спеціалізацію.

Приклади алюмінієвого профілю:

Алюмінієва труба

Алюмінієвий пруток

Алюмінієвий куток

Позитивні характеристики

Виробництво алюмінію в усьомусвіті з кожним роком зростає. Причина зрозуміла: затребуваність даної сировини для виготовлення різного роду виробів, які, по-перше, мають невисоку ціну, а по-друге, мають ряд переваг перед аналогічними виробами з інших матеріалів:

1. Мала вага і висока міцність

2. Надійність

3. Екологічна безпека. гігієнічність

4. Стійкість до корозії

5. Тепло-, електропровідність

6. Довговічність

7. Пластичність

8. Стійкість до впливу навколишнього середовища, низьких температур і вологи

9. Чи легко піддається обробці

10. Привабливий зовнішній вигляд

11. Зносостійкість

Алюмінієвий профіль можна використовувати повторно, а також модифікувати конструкції з нього. Не втрачає привабливості тривалий час. Ріжеться, гнеться, зварюється, забарвлюється в більш ніж 400 відтінків і анодирується.