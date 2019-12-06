Хайп чи необхідність: на форумі ICU дискутували про безперервну освіту

28 листопада у Києві пройшла четверта й остання частина Українського фінансового форуму 2019 року – конференція Academy Day, сфокусована на питаннях освіти для професіоналів та інвестицій в навчання. Співорганізаторами події стали група ICU та Kyiv School of Economics, повідомляється у пресрелізі ICU.

У межах заходу керівники топових українських компаній, відомі урядовці та представники недержавного сектора дискутували щодо необхідності отримання додаткової освіти впродовж всього життя та її впливу на професійний успіх.

На думку засновника платформи онлайн-освіти Prometheus Івана Примаченка, людство зараз знаходиться лише на початку революції безперервного навчання.

"За різними оцінками зараз приблизно 10% людей якісно навчаються протягом усього життя. Але через декілька десятків років через стрімкий розвиток цифрової економіки та постійне зростання кількості ресурсів для навчання, людина, яка не вчитиметься впродовж всього життя, втратить конкурентоздатність", - відзначив він.

За словами керівника венчурного напрямку групи ICU Романа Нікітова, безперервна освіта кожного громадянина сприяє розвитку України в цілому.

"Освіта — одна з форм інвестування в себе. Наша країна — такий самий інвестиційний проєкт. Чим більше громадяни інвестують в себе, тим потужнішою буде наша країна", - переконаний голова ICU Ventures.

Ексзаступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України, співзасновник проєктів SheExports & Trade Research Center Наталія Микольська констатувала, що тренд безперервного навчання вже досяг України.

«В нас вже почався хайп на lifelong learning – привозять різних «експертів», всі навколо стають коучами. Проте велика частина цих заходів немає нічого спільного зі справжньою безперервною освітою. Я вважаю, що ми знаходимося на певному піку, після якого люди почнуть фільтрувати якісний освітній продукт», - впевнена екс-торгова представниця України.

Керівник ICU Ventures Роман Нікітов відзначив, що в сучасній економіці працівники певних галузей знаходяться в зоні ризику й мають приділяти більшу увагу постійній освіті.

«Людям, які працюють у сферах, які можуть зникнути через роботизацію та штучний інтелект, потрібно ставати адаптивними. Наприклад, це сфери адміністративних послуг, різного виробництва, транспорту та перевезень. Те, чим ви успішно займаєтесь сьогодні, завтра може стати нерелевантним. Потрібно бути до цього готовим», - підкреслив голова напрямку венчурних інвестицій групи ICU.

ICU була заснована в Україні у 2006 році Макаром Пасенюком та Костянтином Стеценко і являє собою сьогодні фінансову групу з багатомільйонними активами під управлінням. Ключовим бізнесом групи є торгівля ОВДП, управління активами та супровід інвестиційно-банківських угод на ринках Центральної та Східної Європи. З 2014 року ICU щорічно проводить Українській фінансовий форум, який став головним майданчиком економічних дискусій країни.

Фото: ICU