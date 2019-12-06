«Національний експертно-будівельний альянс України проведе у Вінниці наукову конференцію в січні наступного року», – Віктор Лещинський

«Вінницька область за рік наростила обсяги будівництва більше, ніж на 200 відсотків. Це регіон динамічного розвитку. Національний експертно-будівельний альянс – це потужний пул науковців і практиків. Зараз час втілення амбітних проектів. Ми готові брати в них участь тут, на Вінничині», – заявив Віктор Лещинський, президент НЕБАУ.

Національний експертно-будівельний альянс та незалежна експертиза «ПРОЕКСП» налаштовані на професійний підхід і наукове підґрунтя в роботі із замовниками. Саме тому наприкінці січня 2020-го у Вінниці пройде Науково-практична конференція для проектувальників, архітекторів, будівельників та експертів. Все нове, що є у галузі, повинно бути відомими вітчизняним фахівцям, – про це йшлося на зустрічі із заступником голови Вінницької ОДА Василем Броварником. «Сучасні високотехнологічні проекти в будівництві розкривають потенціал галузі», – зауважив посадовець.

З Вінницьким національним технічним університетом експертно-будівельний альянс підписав меморандум про співпрацю. «Це дасть змогу практикуватись в реальному секторі молодим кадрам, а професорсько-викладацькому складу долучитись до наукової співпраці з альянсом», – зазначив Володимир Гробко, ректор університету.

Фото: НЕБАУ