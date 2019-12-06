13 грудня у Національній філармонії України звучатимуть пісні і романси Романа Смоляра, які написані на вірші Ліни Костенко.

Пісні та романси Романа Смоляра виконає співачка Тетяна Школьна у супроводі ансамблю народних інструментів «Дивограй» (керівник – Вадим Чорнокондратенко). Концерт веде Надія Агєєва.

Тетяна Школьна

Взагалі, творча співпраця Романа Смоляра зі співачкою Тетяною Школьною й ансамблем «Дивограй» втілилась у створенні кількох проєктів, зокрема, «Дитячий альбом» – програма для юних слухачів на вірші українських поетів. А ще – новорічна вистава-феєрія «Крила» за мотивами Івана Драча та програма на вірші Ліни Костенко – «Принцеса Метро». Співачка Тетяна Школьна: «Роман Смоляр, на мою думку, надзвичайно талановито передав музикою ті думки, які висловлено в дивовижних віршах Ліною Василівною. Ця музика є надзвичайної енергії, а ще – легка, прозора та романтична. Наступний 2020 рік – ювілейний для Ліни Костенко, саме тому ми підготували цю програму». Роман Смоляр, автор творів, теж бере участь у цьому концерті й як співак.

Роман Смоляр

Роман Смоляр – співак і композитор. Від 2000 року – соліст Національної філармонії України. Саме тоді він закінчив Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського (клас професора Б. П. Гнидя). Від 1999 року – також і соліст Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва.

У репертуарі Романа Смоляра – арії, романси, пісні українських і зарубіжних композиторів, оперні басові партії: Рене – «Іоланта» П. Чайковського, Грємін – «Євгеній Онєгін» П. Чайковського, Цар Салтан – «Казка про царя Салтана» М. Римського-Корсакова, Мефістофель – «Фауст» Ш. Гуно, Дон Базиліо, Дон Бартоло – «Севільський цирульник» Дж. Россіні, Маг Челій – «Любов до трьох апельсинів» С. Прокоф’єва, Бонза – «Мадам Батерфляй» Дж. Пуччіні, Монтерроне – «Ріголетто» Дж. Верді та інші. Також він виконує партії в «Реквіємі» В. А. Моцарта, «Реквіємі» Дж. Верді й не лише. Гастролював у Німеччині, Нідерландах, Швейцарії.

Вартість квитків – 70-350 грн.

Квитки онлайн