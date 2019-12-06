14 грудня у Національній філармонії України відбудеться ювілейний концерт фольклорного гурту «Древо». Разом із гуртами «Надобридень» та «Михайлове чудо», «Древо» представить традиційну музику українських сел Центрального та Східного Полісся, Східного Поділля, Полтавщини, Прикарпаття та Берестейщини. Цей концерт подарує особливу насолоду традиційною українською музикою, яка відтворить неймовірну атмосферність різних куточків України.

В Україні два гурти із назвою «Древо» – полтавський та київський. Київський гурт «Древо», знаний в Україні та Європі, збирає, вивчає та популяризує традиційний фолк України. Назва гурту походить від народної пісні «Ой, у полі древо», записаної Володимиром Матвієнком у селі Крячківка Пирятинського району Полтавської області. Саме тут вже понад 50 років й існує «перше» «Древо», учасники якого є носіями традиції.

Гурт «Древо»

Київський гурт «Древо» виник із ініціативи студентів-музикознавців Київської консерваторії у вересні 1979 року. Ініціаторами стали Валентина Пономаренко (тоді – студентка Володимира Матвієнка) та Євген Єфремов (тоді – аспірант Ігоря Мацієвського). Так, вони спробували відтворити ті пісні, які почули особисто в українських селах під час літньої фольклорної експедиції. Але вже під керівництвом Євгена Єфремова гурт почав відроджувати співацьке традиційне дихання, відшуковувати унікальні тембри кожного співака, працювати над відтворенням діалектної автентичної фонетики. Гурт напрацював два контрастні традиційні стилі – Київського Полісся та пісні легендарного полтавського села Крячківка Пирятинського району. «Древо» постійно бере участь у фестивалях етнічної музики в Україні та за її межами.

Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і сучасність»

«ОЙ У ПОЛІ ДРЕВО»

Фольклорний гурт «Древо»

Керівник – ЄВГЕН ЄФРЕМОВ

Вартість квитків – 70-350 грн.

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