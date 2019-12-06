Основним критерієм оцінки ефективності діяльності влади має бути увага до проблем людей – Владислав Скальський

Основним критерієм оцінки ефективності діяльності влади має бути увага до проблем людей

Про це в ефірі телеканалу «ВІТА» повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

«Увага до проблем людей, можливість ефективно вирішувати ці проблеми, називати речі своїми іменами, не» замилювати» державною статистикою, - надоями, кілограмами, центнерами і так далі, а впливати безпосередньо на ті процеси, на які ми можемо впливати. І саме тому, наприклад, коли відбувалася колегія по результатах 9 місяців 2019 року, я заслухав уважно всі доповіді і сказав, що в наступному ми повинні будемо формулювати і фокусувати тільки ті речі, на які ми маємо безпосередній вплив. Ми не маємо безпосереднього впливу на надої, ми не доїмо ВРХ», - сказав Скальський.

За його словами, ефективності діяльності влади проявлятиметься у запровадженні інновацій, які поліпшуватимуть ситуацію, зокрема, в окремих галузях. Наприклад, фундацій, які могли б сприяти фермерам у запровадженні сучасних підходів до виробництва.

«А якщо ми кажемо про створення ресурсного центру по створенню компетенцій для фермерів, які хочуть займатися точним землеробством, розумним землеробством, і таким чином з одного боку економити свій ресурс, а з іншого боку підвищувати продуктивність і для цього є сьогодні наявні інструменти. Саме це ми вкладаємо у концепцію агро-ІТ, і зараз ми спілкуємося з провідними компаніями в цій галузі в Україні», - сказав голова ОДА.

Владислав Скальський зазначив, що має велику мрію - створити аграрний ІТ- HUB У Вінниці.

«Якщо Вінниця – це є центр одного з найуспішніших агропромислових регіонів України, то вже, як кажуть, на долі написано бути і концентратором передових практик, що стосуються агропромислового сектору», - сказав він.

Загалом, розповів Скальський, наразі на рівні Уряду розробляється система оцінки ефективності діяльності влади – визначаються KPI (ключові показники ефективності) стосовно діяльності голів ОДА та регіонів, задля того, аби дивитися де найшвидші темпи зростання і заохочувати це зростання, або «працювати з тими регіонами, де цей темп зростання буде недостатній». «Сфокусувалися на тих показниках, які є найважливішими, і тих, що фактично в руках регіональної команди. Загалом, зараз ми маємо набір з 24 показників, які враховують усі напрямки діяльності у ряду і усі сфери життєдіяльності громад», - повідомив очільник області.