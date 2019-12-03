У Києві відкрився перший магазин натуральних продуктів мережі «Сім’я маркетів Villa Milk»

У центрі Києва відкрився перший магазин натуральних продуктів торговельної мережі «Сім’я маркетів Villa Milk». Тут продаватимуть тільки натуральні продукти від українських виробників без барвників та консервантів.

“Зробити національну торговельну платформу з певними стандартами якості продукції»: тільки натуральні продукти, виключно вітчизняного виробництва, і звичайно, обслуговування покупців на європейському рівні», - так сформульовано концептуальний підхід нової торговельної мережі «Сім’я маркетів Villa Milk».

В асортименті анонсували крафтові ковбаси, сири, консервовані та мариновані овочі, молочну продукцію молокопереробного комплексу Villa Milk, різноманітні корисні солодощі – шоколад, цукерки, зернові батончики, рослинні пасти, мед та багато іншого.

Особливий акцент магазин робитиме на натуральних молокопродуктах. Молокопереробний комплекс Villa Milk – це виробництво завершеного циклу, що поєднує у собі вирощування кормів, зміст поголів'я молочного стада, переробку молочної сировини та виробництво кінцевого продукту споживання. Фермерський комплекс - підприємство європейського зразка з автоматизованим процесом доїння. Високотехнологічний молокопереробний завод працює на новітньому устаткуванні ізраїльської фірми "Tessa". На підприємстві впроваджена система управління безпекою харчових продуктів ДСТУ ISO 22 000. Якість продукції відстежується на всіх етапах, тому молочна продукція є гордістю агрофірми. Киянам запропонують широкий асортимент від кефіру-йогуртів до м’яких сирів та новинки - “молока для кави”. Продукт особливо рекомендують для тих, хто дбає про фігуру та слідкує за станом здоров’я.

Крім того, до складу магазину мережі «Сім’я маркетів Villa Milk» входить виробничий цех, що включає пекарню, кулінарію та кондитерський цех. Він готуватиме рум'яні зрази, млинчики з начинкою, гарячі сендвічі, круасани, свіжі салати та багато смачних страв. Лише хліба випікатимуть близько 40 сортів. А кавові зерна для мережі обсмажує особисто бренд-шеф-бариста Іван Пеньора.