Фрідом Фінанс Україна: ОВДП — запорука вашого доходу

У 2019 облігації внутрішньої державної позики різко набрали популярність серед вкладників, ставши альтернативою депозитам.

Цінні папери можна придбати через брокерську компанію. Держава гарантує, що після закінчення терміну дії держоблігацій інвестору повернуть всю вкладену суму.

Що приваблює українців у цьому фінансовому інструменті?

Процентна ставка і надійність

Необхідно виділити два головних пункта, які інвестори вважають найважливішими при виборі ОВДП:

річна відсоткова ставка за облігаціями внутрішнього державного боргу становить 14,5% в гривні і 5% — в доларах США; в деяких випадках це вище, ніж дохід по депозитах;

Міністерство фінансів — емітент ОВДП. А значить, інвестор поверне 100% від вкладеної суми. Банк же, будучи учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), може повернути максимум до 200 000 гривен. Якщо ж він не співпрацює з ФГВФО, вкладник ризикує втратити все.

Додаткова перевага: купуючи держоблігації, інвестор звільняється від сплати податку на дохід фізичної особи в розмірі 18%. Щомісяця з його доходу утримується тільки військовий збір, що становить 1,5%. З банківських вкладів необхідно сплачувати повний податковий збір — 19,5%.

Вибір брокерської компанії

Придбати облігації внутрішньої держпозики можна тільки за допомогою інвестиційної компанії, що має ліцензію на надання послуг посередника на фондовому ринку. У Фрідом Фінанс Україна є всі необхідні дозволи для зберігання і проведення операцій з цінними паперами: ліцензії на дилерську, брокерську і депозитарну діяльність.

Компанія також надає можливість придбати одну держоблігацію за ціною 1150 грн (або в еквіваленті в доларах США) і не стягує додаткової комісії за відкриття рахунку і проведення фінансових операцій. Більш того, є можливість купити цінні папери зовнішньої позики. Їх ціна відразу сформована в американській валюті. Також діє функція зворотного викупу державних облігацій без втрати прибутковості.

Працюючи з ліцензованою установою, вкладник не ставить себе під ризик втрати заощаджень. Він може спокійно формувати свій фінансовий портфель, купувати і продавати ОВДП без втрати прибутковості і отримувати стабільний прибуток.