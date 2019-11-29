Гуманітарний проєкт "28. МУЗИКА ГІДНОСТІ"

У незалежній країні, яка скинула музичне ярмо північного не-брата, відбулися і діють самобутні музиканти. Про це йтиметься у гуманітарному проєкті "28. МУЗИКА ГІДНОСТІ" київського художника Ігоря Редкіна. Ця культурно-освітня ініціатива спрямована на підтримку обдарованих дітей у музичній царині і прагне зробити внесок у літопис незалежної України, започаткувати галерею живописних портретів тих національних лідерів громадської думки, які з року в рік створювали сучасну вітчизняну популярну музику. Це початок великої колекції "28. МУЗИКА ГІДНОСТІ", презентація якої 5 грудня 2019 р. відбудеться у приміщенні Укрінформу. По закінченні виставки, коли протягом двох тижнів грудня твори експонуватимуться у​ вітринах національної інформаційної агенції, картини виставлять ​​на аукціонні торги.

Кошти від продажу портретів: Тарас Петриненко, Олег Скрипка, Кузьма Скрябін, В'ячеслав Вакарчук, Руслана, Джамала, "Оnuka", "ДахаБраха", "Верка Сердючка", "Бумбокс" – будуть спрямовані на благодійність. Організатори культурної освітньої ініціативи "28. МУЗИКА ГІДНОСТІ " - "Укрінформ" та "Gorn Group" – планують оплатити музичні інструменти для обраних юних талантів та гранти на навчання обдарованих дітей в кращих консерваторіях Європи. Організатор благодійного аукціону - арт-експерт, куратор, власник галереї "Karas Gallery" Євген Карась.

Спікери прес-конференції:

- Художник Ігор Редкін, засновник "Gorn Group".

- Співачка Руслана, Гран-прі міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2004”.

- Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені М.В.Лисенка Ігор Грибов.

- Арт-експерт, куратор, власник галереї "Karas Gеllery" Євген Карась.

- Модератор Олександр Рудяченко.

Зробимо це разом! Зустрічаймося 5 грудня 2019 р., о 15:00. Адреса: конференц-зал "Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16. Телефон оргкомітету проекту "28. МУЗИКА ГІДНОСТІ": +380 (67) 401-9191, Ігор Редкін.