Правильний розрахунок вікна з профілю - запорука вдалої покупки

Вікна ПВХ - теплозберігаючі та шумоізолюючі конструкції, за допомогою яких облаштовуються віконні прорізи в приміщенні.

Правильний розрахунок вікна з профілю VEKA - запорука вдалої покупки

Вікна ПВХ - теплозберігаючі та шумоізолюючі конструкції, за допомогою яких облаштовуються віконні прорізи в приміщенні. Щоб вони стабільно виконували покладені на них функції важливо правильно розрахувати вікно з профілю VEKA. Під конкретний проріз вибираються віконні конструкції певної форми, ширини, висоти і з потрібною кількістю склопакетів.

Типи відкривання

Металопластикові вікна в залежності від способу відкриття поділяються на:

Глухі. Склопакет зафіксований наглухо в рамі. Пропускають максимальну кількість природного світла і зберігають велику кількість тепла.

Поворотні стулки. Відкриваються всередину приміщення по горизонтальній осі.

Відкидні стулки. Відкриття відбувається часткове, методом зміщення верхньої конструктивної частини всередину. Перекладина знизу зафіксована на горизонтальній осі. Кут нахилу безпосередньо залежить від передбачених обмежувачів. За рахунок простого, але надійного механізму, відбувається здешевлення конструкції.

Комбіновані стулки. Конструкції комплектуються складною фурнітурою, за допомогою якої відбувається відкидання верхньої частини стулки і відкриття її всередину приміщення. При необхідності може передбачатися механізм щільовій вентиляції.

Типи склопакетів

Скління виконується за рахунок складних конструкцій, що включають в себе кілька листів скла, зафіксованих на певній відстані один до одного. Зовнішня сторона підлягає ретельній герметизації. Утворившиєся між стеклами порожнини є камерами.

Склопакети бувають:

однокамерні. Товщина складає 14-32 мм. Простір між стеклами відокремлено дистанційною рамкою.

двокамерні. Товщина варіюється в межах 30-50 мм. Забезпечується зниження теплопровідності, стороннього шуму.

трикамерні. Мають високі експлуатаційні властивості завдяки нижчій ширині дистанційних рамок.

Додаткові опції

Завдяки додатковим опціям вдається збільшити експлуатаційні властивості вікон. Серед найбільш корисних рішень слід відзначити: самоочищення, москітні сітки, фурнітуру протизломного типу, приховані петлі, дитячі замки.

Як вибрати пластикові вікна?

Вибір пластикових вікон залежить від місця, де воно буде встановлено: заміський будинок, квартира, балкон або лоджія. Дизайн віконних конструкцій пропонується в класичному виконанні (білий колір), під «дерево» і нестандартної форми (круглої, аркової, овальної, трикутної). Залежно від умов експлуатації встановлюються вікна з різною кількістю камер в профілі. Звернувшись в одну з компаній-партнерів «VEKA» можна на вигідних умовах купити в Україні високоякісні віконні конструкції з оперативною доставкою за вказаною адресою. Кваліфіковані фахівці допоможуть з вибором і детально розрахують вікно з профілю VEKA.