Що краще: iPhone 11 цього року або торішній iPhone XS Max

«Яблучна» корпорація, у якої сотні мільйонів фанатів по всьому світу, не перестає оновлювати модельний ряд своїх «розумних телефонів». Числове позначення триває, але підключилося літерні абревіатури, на релізах стали показувати моделі з різних цінових груп, щороку в каталогах Apple з'являються нові смартфони.

Одним з найбільш актуальних питань, яке виникає у потенційної аудиторії споживачів, пов'язаний з iPhone 11 і iPhone XS Max. Перший вийшов у світ відносно недавно, другий - в минулому році.

Зовнішній вигляд

Скажемо відверто, виробник не дуже любить кардинально міняти зовнішній вигляд своїх пристроїв. Це видно, зокрема, на прикладі Айфон 11 і старішої версії XS. Загальний зовнішній вигляд у них майже ідентичний, але є відмінності - у «одинадцятого» ширше рамки екрану. «Max» більше за габаритами крім товщини - він тонше 11 версії.

Екрани

На цьому етапі відмінності стають помітнішими - у «бюджетної» серії пристроїв, чиїм флагманом і вважається одинадцятий iPhone, екран трохи гірше.

• розміри менше: діагональ 6,1 дюйм, що на 0,4 дюйма поступається «Максу»

• технологія екрану IPS проти OLED у «Макса»

• дозвіл гірше

• щільність пікселів менше на 130 одиниць

Інше питання - чи сильно помітна різниця в щоденному використанні? Залежить від особистих вимог і того, що ви звикли робити на екрані телефону.

Начинка

В цьому відношенні iPhone 11 може дати невелику фору своїм торішнім побратимові. Процесор у нього Apple A13 Bionic, а у Max - Apple A12 Bionic. Зараз різниця в серії чіпсета непомітна, але у 11 версії більше ресурсу на перспективу.

Що стосується акумулятора, то доводиться спиратися на неофіційні дані. За фактом, у Max ємність батареї трохи більше (~ на 150 мАг), але у 11 повинно бути менше споживання енергії, тому на практиці нова бюджетна версія смартфона може прожити довше за інших рівних умов.

Камери

Перевага 11 версії - це наявність ширококутної камери. Модулів з камерами у послідовника Xr дві, а не три, як у Pro. У Max модулів теж 2, одна з них «телевик».

Одинадцята версія отримала нові бонуси у вигляді нічного режиму зйомки, а дозвіл фронтальної камери у iPhone 11 вище. У той же час, говорити, що Xs знімає погано, ніяк не можна - його ресурсів з головою вистачає для задоволення потреб середньостатистичного користувача.

Вартість

Обидва телефони не можна назвати загальнодоступними і дешевими. 11-а версія коштує дешевше майже на 75-80 доларів, але з огляду на весь цінник, різниця не суттєва. Якщо підвести підсумок двома словами, то «козир» XS MAX - це екран, а у «одинадцятого» - це камери, новий чіпсет, трохи краще енергоспоживання і ціна.