Історія одного рецепта від лікаря
Розвиток сфери послуг доставки прямо відбивається на житті звичайної людини — перевірено на власному досвіді.
Нещодавно я натрапив на український стартап Liki24.com, що пропонує заощадити час і бюджет на пошуку ліків. Заявлено, що завдяки цьому сервісу можна:
- Оцінювати ціни більш ніж 1000 аптек Києва.
- Заощаджувати на покупці ліків.
- Швидко знаходити потрібні медикаменти онлайн.
- Отримувати препарати з доставкою додому — працює кур'єрська доставка.
Я вирішив перевірити, скільки часу і грошей вдасться заощадити, якщо довірити цій компанії закупівлю медикаментів за особистим рецептом від лікаря, тим більше, що він якраз був у мене на руках.
Що в рецепті і скільки потрібно пройти, щоб самостійно знайти всі потрібні препарати
Для лікування мені необхідно було купити препарати за списком:
- Акард в таблетках.
- Гепабене в капсулах.
- Декрістол d3 в таблетках.
- Канеспор мазь.
- Лотарді в капсулах — 2 упаковки.
- Фуніт в капсулах.
На перший погляд здається, що всі ці препарати можна легко знайти в київських аптеках. Після обдзвону декількох найближчих варіантів з'ясувалося, що це трохи складніше, ніж здавалося. Препарати виявилися в наявності за такими адресами:
- Аккардо і Лотарді — в аптеці на пр. Володимира Маяковського 60 / 10Д.
- Гепабене — в аптеці на вул. Бальзака, 60.
- Фуніт — доступний в аптеці на вул. Є. Сверстюка 1B.
- Декрістол і Канеспор — вул. Ревуцького 12А.
Використовуючи функціонал Google Maps, я розрахував маршрут для відвідування всіх аптек, починаючи з найближчої до мого дому.
Якби я відправився в шлях на машині, дистанція склала б 22,9 км, на які мені довелося б витратити 43 хвилини.
Піша прогулянка скоротила б дорогу до 17,2 км, на які мені знадобилося б 3 години 37 хвилин. І це тільки в одну сторону !!!
При цьому час розраховане без урахування:
- відвідування кожної аптеки;
- зворотного шляху;
- очікування фармацевта;
- ризику заразитися від хворих в черзі.
Тут також потрібно враховувати ймовірність відсутності одного з ліків, оскільки за час пройденого шляху щось можуть розкупили.
Чи так важливо економити свій час і гроші
Отримавши детальний розрахунок я був точно впевнений, що цей варіант не для мене. Але чи вийде скоротити витрачений час і заощадити, використовуючи сервіс доставки Liki24? Замовлення оформляється як в інтернет-магазині — товари за списком поміщаються в Корзину, вартість замовлення склала 1740 грн. З огляду на те, що можна вибрати найнижчі ціни, мені вдалося заощадити приблизно 370 грн, оскільки вартість ліків я знав заздалегідь.
Додатково на Liki24 мені було запропоновано:
- Вибрати час і відповідну вартість доставки, використовуючи налаштування, які доступні в Кошику під час оформлення замовлення.
- «На завтра» — обійдеться в 63-73 грн.
- «Протягом 4 годин» — стоїть 103 грн.
Оплатити покупку будь-яким зручним способом:
- Безготівково на сайті.
- Кур'єру за фактом привозу ліків.
Замовлення було оформлено на швидку доставку. Всього за 103 грн кур'єр вчасно привіз всі препарати за списком. Я не витрачав особистих коштів на бензин, час на очікування громадського транспорту і навіть заощадив. 370 грн початкової різниці в ціні — 103 грн за доставку = 267 грн чистої вигоди.
З огляду на економію і зручність, вибір був очевидний. Тепер я щиро впевнений, що таких рішень, як Liki24, має бути більше, тому що сервіси доставки дійсно здатні істотно полегшити наше життя.