Історія одного рецепта від лікаря

Розвиток сфери послуг доставки прямо відбивається на житті звичайної людини — перевірено на власному досвіді.

Нещодавно я натрапив на український стартап Liki24.com, що пропонує заощадити час і бюджет на пошуку ліків. Заявлено, що завдяки цьому сервісу можна:

Оцінювати ціни більш ніж 1000 аптек Києва.

Заощаджувати на покупці ліків.

Швидко знаходити потрібні медикаменти онлайн.

Отримувати препарати з доставкою додому — працює кур'єрська доставка.

Я вирішив перевірити, скільки часу і грошей вдасться заощадити, якщо довірити цій компанії закупівлю медикаментів за особистим рецептом від лікаря, тим більше, що він якраз був у мене на руках.

Що в рецепті і скільки потрібно пройти, щоб самостійно знайти всі потрібні препарати

Для лікування мені необхідно було купити препарати за списком:

Акард в таблетках.

Гепабене в капсулах.

Декрістол d3 в таблетках.

Канеспор мазь.

Лотарді в капсулах — 2 упаковки.

Фуніт в капсулах.

На перший погляд здається, що всі ці препарати можна легко знайти в київських аптеках. Після обдзвону декількох найближчих варіантів з'ясувалося, що це трохи складніше, ніж здавалося. Препарати виявилися в наявності за такими адресами:

Аккардо і Лотарді — в аптеці на пр. Володимира Маяковського 60 / 10Д.

Гепабене — в аптеці на вул. Бальзака, 60.

Фуніт — доступний в аптеці на вул. Є. Сверстюка 1B.

Декрістол і Канеспор — вул. Ревуцького 12А.

Використовуючи функціонал Google Maps, я розрахував маршрут для відвідування всіх аптек, починаючи з найближчої до мого дому.

Якби я відправився в шлях на машині, дистанція склала б 22,9 км, на які мені довелося б витратити 43 хвилини.

Піша прогулянка скоротила б дорогу до 17,2 км, на які мені знадобилося б 3 години 37 хвилин. І це тільки в одну сторону !!!

З громадським транспортом справи йшли не так погано, якщо оцінювати час, але зовсім не зручно. З Троєщини довелося б спершу дістатися до вулиці Євгена Сверстюка, після чого відправитися на Ревуцького. Весь шлях зайняв би близько 1 години 16 хвилин.

При цьому час розраховане без урахування:

відвідування кожної аптеки;

зворотного шляху;

очікування фармацевта;

ризику заразитися від хворих в черзі.

Тут також потрібно враховувати ймовірність відсутності одного з ліків, оскільки за час пройденого шляху щось можуть розкупили.

Чи так важливо економити свій час і гроші

Отримавши детальний розрахунок я був точно впевнений, що цей варіант не для мене. Але чи вийде скоротити витрачений час і заощадити, використовуючи сервіс доставки Liki24? Замовлення оформляється як в інтернет-магазині — товари за списком поміщаються в Корзину, вартість замовлення склала 1740 грн. З огляду на те, що можна вибрати найнижчі ціни, мені вдалося заощадити приблизно 370 грн, оскільки вартість ліків я знав заздалегідь.

Додатково на Liki24 мені було запропоновано:

Вибрати час і відповідну вартість доставки, використовуючи налаштування, які доступні в Кошику під час оформлення замовлення.

«На завтра» — обійдеться в 63-73 грн.

«Протягом 4 годин» — стоїть 103 грн.

Оплатити покупку будь-яким зручним способом:

Безготівково на сайті.

Кур'єру за фактом привозу ліків.

Замовлення було оформлено на швидку доставку. Всього за 103 грн кур'єр вчасно привіз всі препарати за списком. Я не витрачав особистих коштів на бензин, час на очікування громадського транспорту і навіть заощадив. 370 грн початкової різниці в ціні — 103 грн за доставку = 267 грн чистої вигоди.

З огляду на економію і зручність, вибір був очевидний. Тепер я щиро впевнений, що таких рішень, як Liki24, має бути більше, тому що сервіси доставки дійсно здатні істотно полегшити наше життя.