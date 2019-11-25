На Вінниччині відремонтують понад 300 км доріг і 5 мостів державного значення

На Вінниччині у 2020 році відремонтують понад 300 км доріг та 5 мостів державного значення.

Такі відомості озвучили очільники САТ у Вінницькій області під час ознайомлення голови ОДА Владислава Скальського з ходом ремонтних робіт в області на дорогах загального користування державного та місцевого значення.

У 2019 році основну увагу дорожників було сконцентровано на дорогах міжнародного значення М-12/Е50, на маршруті від Вінниці в напрямку Умані, та М-21/Е583, на маршруті від Вінниці до Могилева-Подільського. У межах області у 2019 році продовжувалась реалізація проєкту GO Highway, у частині виконання ремонту автомобільної дороги М-12/Е50.

На сьогодні вже завершено роботи з капітального ремонту на 97% на 5 ділянках автошляху М – 12 та повністю закінчено усі поточні та середні ремонти. «Стосовно автошляху М – 12, то в наступному році залишається зробити ще 19 км. Це дві ділянки поточного ремонту поблизу Гайсина, а також одна ділянка капітального ремонту. Крім цього, залишилося відновити дві ділянки на великій об’їзній, а також два мости», - зазначив Ігор Корольчук.

Стосовно М-21, то із 11-запланованих кілометрів вже здано в експлуатацію всі об’єкти, зокрема і Немирівська розв’язка.

Всього за поточний рік відремонтовано 73,3 км із 90 запланованих. До кінця цього року будуть введені в експлуатацію решта об'єктів, зокрема і 4 мости.

Щодо планів на 2020 рік, то в пріоритеті — завершення ремонту траси М-12 (залишилось зробити 19 км та 2 мости, на ці роботи потрібно 1,1 млн грн) та продовження ремонтних робіт на автомобільній дорозі міжнародного значення М – 21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський» (залишилось відремонтувати 89 км, на які потрібно 3,1млрд грн).

Всього попередньо у 2020 році Службою автомобільних доріг Вінниччини заплановано відремонтувати близько 300 км доріг та 5 мостів державного значення. На ці цілі потрібно понад 8 мільярдів гривень.

Аналізуючи почуте, голова облдержадміністрації Владислав Скальський погодився із тим, що спочатку потрібно довести до ладу основні автомагістралі, а потім братися за регіональні дороги.

«Важлива увага на М-12, бо вона входить до проєкту GO Highway. Потім ми концентруємось на регіональних дорогах, які повинні забезпечувати належну комунікацію наших населених пунктів, в тому числі й ОТГ. Бо вони залежать від цих доріг. І будемо співпрацювати із міжнародними фінансовими організаціями задля того, щоб інтенсифікувати процеси, залучити додаткові кошти, щоб не чекати можливостей фінансування, а знаходити комбінацію поєднання державних коштів і тих, які можна залучити із міжнародних фінансових організацій. Нам потрібно якомога швидше відновити дорожню інфраструктуру. Це перша і головна запорука ефективного розвитку територій»,- наголосив Владислав Скальський.

Відвідуючи об’єкти дорожньої інфраструктури, очільник області також поцікавився рівнем підготовки до утримання та експлуатації доріг взимку та поспілкувався з працівниками філії «Немирівська дорожна експлуатаційна дільниця» Віноблавтодору.

«Сьогодні ми вирішили без попередження перевірити готовність Немирівської ділянки дороги до експлуатації взимку, - зазначив Владислав Скальський під час робочої поїздки. – У підпорядкуванні Немирівської дорожної експлуатаційної дільниці 110 км траси М – 12, а також 16 км автошляху Р – 17. У першу чергу, хотів пересвідчитись в тому, що нова техніка прийнята і готова до експлуатації, стара техніка відновлена і також підготовлена, є запаси піщано-соляної суміші та є працівники. Було важливо зрозуміти те, яким чином ми будемо гарантувати безпеку на автошляхах взимку. Бачу якісно організовану роботу і ми можемо не хвилюватися за належний стан дорожного покриття під час зимового сезону».

Голова ОДА підкреслив, що такі перевірки без попередження проводитимуться і надалі, адже вкрай важливо гарантувати безпеку на дорогах., особливо в осінньо-зимовий період.

Коментуючи побачене Владислав Скальський наголосив на необхідності комплексного підходу до вирішення питань ремонту доріг місцевого значення і мостових споруд, аби ефективно розвивати інфраструктуру регіону.

«Вінницька область має більш ніж 780 мостових споруд і дуже багато з них знаходяться в незадовільному стані. Це складне питання, яким чином їх відновлювати і встановлювати пріоритети. В першу чергу ми користуватимемось пріоритетами регіональних доріг, які дозволять полегшити навантаження на основні дороги і які забезпечать ефективну комунікацію між районними центрами для забезпечення розвитку цих територій. Але в першу чергу треба забезпечити безпеку на дорогах і безпеку експлуатації таких конструкцій», - зауважив Владислав Скальський.

На ремонти доріг та штучних споруд області місцевого значення у 2020 році передбачено 1 млрд 262 млн грн. Зокрема, в наступному році заплановано проведення робіт з капітального ремонту 5 ділянок доріг місцевого значення.

Вже проведено процедури закупівлі на розробку проектно-кошторисної документації. Планується спрямувати 445 млн грн і за ці кошти капітально відремонтувати 17 км. Також планується проведення поточного середнього ремонту. Більшість об’єктів є перехідними, на яких проведені процедури закупівлі і з настанням відповідних погодних умов розпочнуться ремонтні роботи. На це передбачено близько 380 млн грн. і буде відремонтовано 46 км доріг.

Важливим є той факт, що завдяки співпраці з органами місцевого самоврядування Вінниччини в 2019 році вдалось залучити близько 22 млн грн. коштів співфінансування на ремонт місцевих доріг в рамках експлуатаційного утримання.

Загалом в 2019 році зведено 36 км нових доріг, на наступний рік заплановано 17 км капітального ремонту і 46 км поточного середнього ремонту.