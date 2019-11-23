Під посольством РФ пройшла акція

Активісти до Дня пам'яті жертв Голодоморів провели акцію під стінами посольства РФ у Києві. Основна мета акції - нагадати “дітовбивцям, хто винен у смертях мільйонів українців під час Голодомору”. Активісти до Дня пам'яті жертв Голодоморів провели акцію під стінами посольства РФ у Києві. Основна мета акції - нагадати “дітовбивцям, хто винен у смертях мільйонів українців під час Голодомору”.

Активісти до Дня пам'яті жертв Голодоморів провели акцію під стінами посольства РФ у Києві. Основна мета акції - нагадати “дітовбивцям, хто винен у смертях мільйонів українців під час Голодомору”.