В Острожецькій громаді запрацював модернізований ЦНАП
В Острожецькій ОТГ Рівненської області розпочав роботу Центр надання адміністративних послуг, модернізований за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Семи тисячам мешканців громади стали доступними понад сто видів адмінпослуг, повідомляє портал "Децентралізація".
Зазначається, що всі працівники центру пройшли п’яти модульну навчальну програму з підвищення кваліфікації, яку розробили українські та шведські експерти Програми «U-LEAD з Європою».
«Ще кілька років тому було важко собі уявити, що адміністративні послуги в Острожці будуть надаватися у сучасному, світлому та доступному для всіх приміщенні привітним та досвідченим персоналом. Але ми довели, що є дійсно громадою людей, об'єднаних бажанням змінювати свій дім на краще. Я вдячний експертам Програми за допомогу на цьому, інколи непростому, шляху», - розповів голова Острожецької ОТГ Тарас Гордійчук.
Повідомляється також, що найближчим часом, в рамках підтримки Програми, співробітники центру отримають доступ до сучасного програмного комплексу для автоматизації роботи ЦНАП – «Вулик», розробленого проєктом EGOV4UKRAINE в рамках «U-LEAD з Європою». Кожен працівник ЦНАПу пройде навчання по роботі з комплексом.
До кінця року у Рівненській області відчинять двері для відвідувачів ще три центри надання адміністративних послуг за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».
Фото: decentralization.gov.ua