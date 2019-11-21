В Острожецькій громаді запрацював модернізований ЦНАП

В Острожецькій ОТГ Рівненської області розпочав роботу Центр надання адміністративних послуг, модернізований за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Семи тисячам мешканців громади стали доступними понад сто видів адмінпослуг, повідомляє портал "Децентралізація".

У реконструйованому за кошти громади приміщенні центру працює команда з шести співробітників, кожне робоче місце яких облаштовано сучасно IT-технікою та меблями за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Також у селі Борбин жителі громади зможуть отримувати послуги у віддаленому робочому місці, приміщення якого громада відремонтувала самостійно, а робоче устаткування було отримано від Програми, йдеться у повідомленні. «Сьогоднішнє відкриття стало можливим завдяки роботі багатьох людей, які вкладали свої сили, знання та досвід у створення ЦНАПу в Острожці. Але найголовніший чинник – бажання громади розвиватися. Підвищення доступності та якості послуг – це одна з головних цілей Програми, і ми дуже раді, що співпраця з громадою по цьому напряму принесла чудові результати. Я впевнений, що це лише крок на шляху до подальшого розвитку громади і її процвітання», - сказав на відкритті ЦНАПу регіональний координатор Програми «U-LEAD з Європою» Роман Матвійчук. Читайте також: У Вишнівській громаді відкрили новий ЦНАП

Зазначається, що всі працівники центру пройшли п’яти модульну навчальну програму з підвищення кваліфікації, яку розробили українські та шведські експерти Програми «U-LEAD з Європою».

«Ще кілька років тому було важко собі уявити, що адміністративні послуги в Острожці будуть надаватися у сучасному, світлому та доступному для всіх приміщенні привітним та досвідченим персоналом. Але ми довели, що є дійсно громадою людей, об'єднаних бажанням змінювати свій дім на краще. Я вдячний експертам Програми за допомогу на цьому, інколи непростому, шляху», - розповів голова Острожецької ОТГ Тарас Гордійчук.

Повідомляється також, що найближчим часом, в рамках підтримки Програми, співробітники центру отримають доступ до сучасного програмного комплексу для автоматизації роботи ЦНАП – «Вулик», розробленого проєктом EGOV4UKRAINE в рамках «U-LEAD з Європою». Кожен працівник ЦНАПу пройде навчання по роботі з комплексом.

До кінця року у Рівненській області відчинять двері для відвідувачів ще три центри надання адміністративних послуг за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».

Фото: decentralization.gov.ua