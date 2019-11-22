Українська Школа Урядування Презентувала Новий Каталог Програм-2020

Українська школа урядування (УШУ) представила портфель програм наступного року.

Каталог-2020 складається із 25 програм за напрямами: Управління змінами, Запобігання та виявлення корупції, Управління персоналом, Комунікації та взаємодія, Лідерство та робота в команді. Тематика програм визначалася за результатами ґрунтовного вивчення та аналізу потреб державної служби. Повний перелік з описом змісту каталогу буде викладений на сайті УШУ.

Фахівці УШУ постійно оновлюють освітній процес,так на стадії розроблення знаходяться загально-професійні програми за напрямами «Права людини» та «Цілі сталого розвитку для публічних службовців», і ціла низка загальних короткострокових програм: «Управління змінами», «Публічні консультації», «Спікер державного органу», «Стратегічні комунікації», «Євроінтеграція». В окремих програмах передбачена розробка (частково або повністю) онлайн формату.

Як зазначив в.о.директора Української школи урядування Віталій Малащенко: «Головні риси освіти держслужбовців в УШУ – інноваційність та особистісна оріентованість. Ми відійшли від традиційних лекцій, шаблонних для всіх. Ураховуємо весь спектр викликів сьогодення - навчання інтерактивне, багато відео курсів, програми розробляються на запит закладів держслужби. І заявок побільшало у рази у порівнянні до попереднього навчального року».

Справка:

Протягом 2019 року в Українській школі урядування пройшли навчання та підвищення кваліфікації понад 6000 держслужбовців різних категорій.

До проведення навчальних занять залучено більше 200 досвідчених та висококваліфікованих фахівців (експертів-практиків) центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти відповідного профілю.