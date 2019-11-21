Вінниці вручили нагороду ЮНІСЕФ за перемогу в конкурсі кращих практик для громад, дружніх до дітей

21 листопада голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер передала міському голові Сергію Моргунову та шкільним лідерам нагороду, яку Вінниця виборола у Міжнародному конкурсі кращих практик для громад, дружніх до дітей. Перемогу Вінниці приніс проєкт «Бюджет шкільних проєктів», що став найкращим у світі прикладом залучення дітей до міського врядування.

Міжнародна премія була започаткована ЮНІСЕФ у 2019 році у рамках Всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді». Цією премією ЮНІСЕФ відзначає найбільш креативні, інноваційні та надихаючі рішення міст, спрямовані на покращення життя дітей та молоді.

«Вінниця – місто, де є той приклад залучення дітей до прийняття рішень, який ми використовуємо, щоб показати, як змінюється уявлення людей про дітей, і що вони можуть робити. Вінниця показала, наскільки можна залучити дітей в місцеве самоврядування, продемонструвала дуже сильний приклад, як це можна зробити, і надихнула інші міста. Цим прикладом місто показало, що діти – це не просто якісь маленькі людські створіння, які нічого не розуміють, а що вони частина спільноти, вони мають потреби, знають, що вони хочуть і як цього досягнути. Наша роль як дорослих, які приймають рішення, чути це і приймати», – сказала голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

Престижну міжнародну премію “Child Friendly Cities Inspire Awards” серед найбільш дружніх до дітей міст у світі Вінниця виграла цієї осені. Тоді у Кельні, коли були оголошені переможці, нагороду прийняла Лотта Сільвандер. Сьогодні вона привезла її до Вінниці, щоб передати міському голові Сергію Моргунову. Разом із ним нагороду прийняв учень 22-ї школи Ілля Чайковський, який вчора, у День молодіжного місцевого самоврядування, разом з іншими шкільними лідерами спробували себе у якості керівництва органів місцевого самоврядування.

«Нагодою для цієї зустрічі є те, що вінницькі школярі взяли активну участь в міжнародному конкурсі щодо кращих практик громад, дружніх до дітей. Саме проєкт «Бюджет шкільних проєктів» і їхня ініціатива дала можливість отримати перемогу, - сказав Вінницький міський голова Сергій Моргунов. – Для нас важливо, щоб молоді люди, які живуть і навчаються у Вінниці, в подальшому залишались і працювали у нашому місті. Ми щиро хочемо, щоб вінничани були патріотами свого міста незважаючи на вік – від малого до великого. А завдання органів місцевого самоврядування створити умови, щоб всі ініціативи, які проявляють молоді люди, могли втілюватись в життя, і щоб вони дійсно знайшли достойне місце в своєму рідному місті. А перемогу в міжнародному конкурсі Вінниця виборола тільки завдяки активності шкільних лідерів».

В рамках проєкту «Бюджет шкільних проєктів» в місті було проведено конкурс дитячих ініціатив на впровадження змін у школах. В його рамках було відібрано 11 найцікавіших ідей та профінансовано їх з міського бюджету на загальну суму 1 млн грн.

Зараз у школах проводяться роботи по реалізації учнівських ідей, що перемогли на конкурсі. У результаті у школах будуть створені та облаштовані 5 креативних молодіжних просторів, облаштовано два простори на пришкільних майданчиках, одна шкільна велопарковка, реалізовано три інформаційні проєкти з питань надання екстреної домедичної допомоги, протидії булінгу та розвитку ораторських здібностей.

Вінницький проєкт «Бюджет шкільних проєктів» був номінований ЮНІСЕФ у першій категорії «Участь дітей та молоді у житті міста». У першому етапі конкурсу взяли участь представники 36 країн світу, які подали 226 заявок. У фіналі конкурсу Вінниця змагалась із містами-суперниками з В’єтнаму, Німеччини, Хорватії і Угорщини. Перемогу в номінації Вінниця розділила з Хошиміном (В’єтнам).

Нагороду було вручено українському представництву Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 17 жовтня 2019 року на Всесвітньому саміті громад, дружніх до дітей, у Кельні (Німеччина).