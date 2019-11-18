Лабораторія, яка отримала визнання у багатьох українців

Кожен предмет складається з атомів - частинок, мікроскопічних розмірів. Людина теж складається з атомів, але атоми, по більшій сутністності - порожнеча. Побачити їх неозброєним людським оком неможливо, так само як і бактерії. Організм людини дуже складний і немає ще людей, які пізнали своє тіло на все 100%. Ніхто не може бути повністю захищений від вірусів та бактерій, які оточують нас.

І ось ці дрібні паразити, здатні зруйнувати повністю здоровий організм людини. Так що там й казати, ви самі прекрасно це відчуваєте, коли хворієте самими звичайними простудними захворюваннями. А що тоді говорити за важкі хвороби? Так ось, для того, щоб дізнатися свій організм, сьогодні можна проводити в лабораторії дослідження на всі аналізи, які дають повну картину того, що відбувається. На сьогодні цих лабораторій по Україні багато, одна з них це Медична Лабораторія МедЛаб. Вона проводить аналізи крові, сечі, калу, шкіри та ін. Біологічних матеріалів з метою виявити порушення в роботі органу, визначити тип вірусу, виявити пухлини і.т.д.

Кров людини - основна рідина, по якій ведуться лабораторні дослідження. У ній міститься вся інформація про ваш стан здоров'я. Склад крові може змінюватись від клімату, стресових ситуацій та навіть від настрою людини. Деякі люди відчувають себе краще, коли виїжджають на відпочинок. Якщо лікар-ендокринолог виявив зміни в щитоподібній залозі, то він може направити вас на УЗД й здати аналіз крові на гормони. І ось тут-то лабораторія допоможе дізнатися будь-який з гормонів, які вам виписала лікар. Звичайно людина може проводити і загальні аналізи крові для того, щоб зрозуміти загальну картину здоров'я, для відвідування лабораторії ніякого направлення від лікаря не потрібно! Правильно кажуть: "Людина щаслива, якщо він прокидається вранці і у нього нічого не болить". Здорові люди - щасливі! І щоб кожен міг відчувати себе добре, потрібно обов'язково стежити за собою. Навіть дотримуючись елементарної гігієни можна застерегти себе від кишкових інфекцій й бактерій. А проходячи щорічно медичні огляди та здаючи кров і сечу на аналізи, ви можете зрозуміти, який орган функціонує неправильно, і які потрібно приймати препарати для нормалізації його здоров'я.

У нашій лабораторії ви можете знайти понад 900 видів аналізів, які розділені на 18 груп досліджень. Будь-який з цих аналізів можна здати прямо сьогодні без черг і високих цін!