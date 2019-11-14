Українська мережа Premier відкрила готель в Європі

Перший український готель під брендом Premier з'явиться в угорському Мішкольці. Чотиризірковий Premier Hotel Miskolc розташовано в торгівельно-офісному центрі Macropolis, який займає цілий квартал в центральній частині міста, де розташовані офіси великих європейських компаній і виробників, магазини, апартаменти.

Готель став першим міжнародним проектом мережі Premier, яка сьогодні налічує 16 готелів в 12 туристичних напрямках України. Гостям та діловим партнерам готелю будуть доступні всі сервіси мережі Premier, які надаються в українських готелях.

Готель прийме перших відвідувачів вже в лютому 2020 року, для розміщення буде доступно 27 номерів загальною місткістю до 50 гостей, конференц-зал на 70 осіб, окремий паркінг. До середини року планується запуск ще 20 Апарт-номерів та розширення конференц можливостей. Особливістю готелю стане система доступу в номер: відкрити і закрити номер, управляти електроприладами буде можливо за допомогою мобільного додатку через смартфон. Зону ресепшн було об'єднано з баром, що зробить час реєстрації та очікування номера більш комфортним.

Формат готелю і локація підходить як для ділового, так і для туристичного відпочинку. Мішкольц розташовано у 185 км від Будапешту та у 157 км від Ужгорода. Знамениті печерні термальні купальні Мішкольц-Тапольца відкриті цілий рік і знаходяться в 10 хвилинах їзди від готелю, до виноградників регіону Токай 40 км, саме тут виробляється знамените на весь світ токайське вино. Токай включено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і вважається популярним туристичним пунктом призначення. Знайомство з пивною культурою угорців можна почати у безпосередній близькості з готелем - на території комплексу працює концептуальний ресторан ZIP з власною крафтового пивоварнею. У новому році в місті планується завершення будівництва одного з найбільших аквапарків в Європі.

«Не багато українських готельних мереж працюють на європейському ринку. Для мережі Premier відкриття готелю в Угорщиніcrm означає визнання якості українського туристичного продукту на міжнародному ринку. Це наш перший закордонний проект, з якого мережа планує освоєння в найближчі кілька років нових туристичних напрямків поза Україною ", - зазначає Олег Болотов, генеральний директор мережі.

Мережа готелів Premier - це 17 готелів, понад 2100 номерів, 12 туристичних напрямків в Україні та перший європейський готель у Мішкольц.

Мішкольц - третє за значимістю місто Угорщини, з економікою, що активно розвивається, яке знаходиться на північному сході країни. Основні визначні пам'ятки міста розташовано в затишному історичному центрі, витриманому в стилі бароко. Місто об'єднує в собі сучасний індустріальний центр та велику кількість історичних пам'яток.