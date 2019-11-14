Голова Вінницької ОДА розповів студентам про пріоритети розвитку регіону

Напередодні Міжнародного дня студента голова облдержадміністрації Владислав Скальський зустрівся зі студентами Вінницького національного технічного університету.

Керівник області ознайомив присутніх із ключовими тенденціями розвитку Вінниччини, прочитавши лекцію на тему: «Інвестиції. Якісний розвиток регіону крізь призму глобального ринку праці».

Під час зустрічі також обговорили не лише основні досягнення, а й виклики обласного та державного рівнів загалом.

«Варто сказати, що Вінниччина має досить вигідне географічне розташування. Якщо говорити про коефіцієнт транзитивності, то наш регіон є лідером за цим показником у державі. Вінниччина – єдина в Україні має спільний кордон з сімома іншими областями, а також однією іноземною державою, - зазначив Владислав Скальський, спілкуючись зі студентами.

Голова ОДА також торкнувся питання розвитку транспортної логістики, яка цікавить іноземних інвесторів у першу чергу. Особливо важливим є те, що Вінниччина знаходиться на перетині двох важливих транспортних коридорів, частиною яких є шляхопроводи М – 12 та М – 21. Також конкурентною перевагою є досить потужний залізничний вузол.

«Важливим показником є рейтингування, адже інвестори завжди звертають увагу на висновки тих організацій, яким можна довіряти. Відповідно до результатів Doing Business – 2020, Україна посіла 64 місце, піднявшись на декілька сходинок. Якщо говорити про Regional Doing Business, тобто порівняння областей України за відповідною методологією, за висновками експертно-аналітичного центру BRDO/World Bank Group, Вінниччину визнали найкомфортнішим регіоном для ведення підприємницької діяльності», - додав керівник області.

Під час зустрічі Владислав Скальський торкнувся питання інституційної спроможності, ресурсної бази, енергетичної складової та логістичного потенціалу області.

Крім діяльності провідних підприємств, спільно зі студентами та викладачами вузу обговорили ключові перспективи і шляхи вирішення нагальних питань, зокрема, поширення в області практики правильного поводження з ТПВ, застосування енергоефективних заходів та ІТ-технологій у різних галузях.