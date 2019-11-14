Швейцарська Конфедерація завершує у Вінниці найбільший проєкт з енергоефективності

14 листопада у Вінниці відбулась фінальна зустріч представників Швейцарської Конфедерації з вінницькими партнерами в рамках проєкту з енергоефективності. На ній йшлося про результати співпраці та досвід учасників і учасниць проєкту в реалізації енергозберігаючих заходів. В цьому році Вінниця успішно пройшла повторний аудит в рамках компоненту «Європейська енергетична відзнака». І під час зустрічі представник офісу ЄЕВ вручив міському голові Сергію Моргунову відповідний сертифікат.

Вінниця – перше місто в Україні, з яким Швейцарська Конфедерація почала співпрацювати у своїх найбільших інвестиційних проєктах. Перший Меморандум між містом і Урядом Швейцарії був підписаний у 2006 році і стосувався він реалізації проєкту «Цюріхські трамваї для Вінниці» вартістю 3,9 млн швейцарських франків. В рамках цього співробітництва місто отримало більше сотні вагонів, які уже стали однією з візитівок Вінниці.

Враховуючи успішність цієї співпраці, у 2011 році швейцарські партнери прийняли рішення продовжити надання безповоротної фінансової підтримки, і у 2011 році відбулось підписання другого Меморандуму про взаєморозуміння. Він дав старт проєкту з енергоефективності, який включав три компоненти: модернізація системи теплопостачання трьох мікрорайонів, підвищення інституційної спроможності КП «Вінницяміськтеплоенерго» та «Європейська енергетична відзнака». Загальний обсяг фінансової підтримки безповоротного гранту з боку Швейцарії становив 20,6 млн швейцарських франків, внесок Вінниці – 207,2 млн грн.

Посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова пан Клод Вільд на сьогоднішній зустрічі підкреслив, що цей проєкт став успішним завдяки активності вінницьких партнерів: «Щодо свого успіху проєкт з енергоефективності у Вінниці завдячує перш за все самому місту. Вінниця завжди мала проактивну позицію і пропонувала інноваційні рішення для підвищення енергоефективності у місті. Головне мета цього проєкту – це добробут громадян, які тут проживають. Хочу сказати, що під час нашої довгої співпраці Вінниця довела, що вона є надійним партнером та орієнтована на досягнення результату. Під час цієї співпраці ми як швейцарська сторона теж багато чого навчилися. Наразі, закриваючи проєкт з впровадження енергоефективності, ми не припиняємо співпрацю з Вінницею - ми продовжуємо наше партнерство у сфері урбаністичного розвитку та децентралізації. Ми маємо уже збірку історій успіху, і саме на цих історіях ми будуватимемо наше партнерство та співпрацю».

Вінницький міський голова Сергій Моргунов нагадав, що співпраця зі Швейцарією почалася ще у 2006 році проєктом «Цюрихські трамваї для Вінниці», і потім продовжилась з 2011 року співробітництвом у сфері енергоефективності. Він наголосив, що це дозволило отримати територіальній потужний імпульс у плані енергоефективності та міської мобільності: «Ми змогли в трьох мікрорайонах нашого міста модернізувати газові котельні, побудувати дві твердопаливні котельні, замінити майже 19 км тепломереж. Також впроваджено систему SCADA, що дало можливість надати якісну послугу по теплопостачанню і по забезпеченню гарячою водою ці території. Ми забули, що таке пориви і тепловтрати в цих мікрорайонах. Разом із тим, ми змогли зекономити біля 9 млн куб. м газу на рік і зменшити з екологічної точки зору викиди СО2 в розмірі 19, 4 тис. тонн. Ще один із важливих напрямків у рамках цього Меморандуму – це покращення і розвиток велоінфраструктури міста. У нас достатньо ефективно було впроваджено систему велопрокату, ми створили достатньо розгалужену мережу велодоріжок, велоСТО, велостанцій та велопарковок. Це важливий крок до сталої міської мобільності – муніципальний електротранспорт, велотранспорт - і все це вкладається в нашу Концепцію інтегрованого розвитку Вінниця-2030. Завдяки швейцарському проекту громада міста Вінниці отримала потужний імпульс у плані енергоефективності, і ми далі готові рухатися в цьому напрямку. Дякую за гарну співпрацю, яка відбувалася фактично 13 років, і маю надію, що ми і далі будемо ефективно співпрацювати».

Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський відзначив, що під час реалізації проєкту Вінниця зробила надзвичайно великий крок у розвитку енергоефективності: «Вінниця стала прикладом сучасного сталого підходу до міського транспорту, по заходах з енергоефективності, побудови компетенції тих людей, які повинні в подальшому працювати з енергоефективністю міста, розбудові велоінфраструктури. І взагалі дуже важко переоцінити вклад швейцарської сторони в розвиток української держави і міста Вінниці зокрема. Тому, користуючись нагодою, хочу висловити щиру подяку усім тим, хто був причетний до цього процесу і тим, хто зараз до нього причетний. Щодо подальшої співпраці – то, враховуючи актуальність питань енергоефективності, зменшення впливу на екологію, враховуючи те, що, на жаль, кліматичні зміни уже відбулися, і нам необхідно до них адаптуватися, - потрібно формулювати наше майбутнє з врахуванням цих факторів. Я вважаю, що ми могли б запропонувати швейцарській стороні розглянути можливість подальшої спільної роботи в цьому напрямку».

Після офіційної частини учасникам заходу запропонували ознайомитися з результатами проєкту. Зокрема, це візит до лабораторії, де здійснюється перевірка якості тріски для твердопаливної котельні, демонстрація ефективності роботи системи автоматичного керування котельнями, мережами та ІТП, що сприяє зменшенню негативного впливу на довкілля. Ще одним пунктом програми стане відвідування школи №33, де у дітей змалку виховують екологічну свідомість та формують сталі звички енергоефективного способу життя.

В рамках інвестиційного компоненту проєкту з енергоефективності у Вінниці:

- проведено реконструкцію системи теплозабезпечення мікрорайону М. Шимка - Баженова із будівництвом твердопаливної котельні, що дозволило підвищити якість теплопостачання та гарячого водопостачання для мешканців більше 7 тисяч квартир;

- проведено реконструкцію системи теплозабезпечення мікрорайону Зулінського – Київська із будівництвом твердопаливної котельні, що дозволило підвищити якість теплопостачання та гарячого водопостачання для мешканців більше 6,5 тисяч квартир;

- запроваджено автоматизовану систему керування SCADA, яка контролює модернізовані мережі теплопостачання, ІТП та котельні, і забезпечує при цьому більш стабільне і якісне надання послуг з теплопостачання.

- завершується влаштування 141 індивідуального теплового пункту в мікрорайоні «Вишенька» та «Слов'янка», що дозволяє вивести з експлуатації 8,2 км аварійних мереж гарячого водопостачання, зменшити втрати теплоносія та підвищити якість надання послуг з гарячого водопостачання споживачам.

Загалом заходи для підвищення енергоефективності на території міста систематизовані в офіційному документі План дій зі сталого енергетичного розвитку. Їхнє виконання розплановане на певні етапи. Такий комплексний підхід дозволив місту отримати вже перші результати та у 2015 році першими в Україні і навіть першими на теренах Східної Європи отримати Європейську енергетичну відзнаку (2019-го Вінниця успішно пройшла повторний аудит і підтвердила її).

Серед інших заходів в рамках співпраці зі швейцарськими партнерами біля будівлі міської ради побудували криту велопарковку та придбали велосипеди для працівників муніципалітету. Головна ідея цього компоненту полягає в тому, щоб заохочувати працівників мерії користуватись велосипедом у повсякденному житті та під час виконання своїх службових обов’язків. Наразі велосипедами на постійній основі користуються 16 управлінців, інтерес продовжує зростати.

Енергоефективні заходи у Вінниці поширюються й на заклади освіти. Окрім того, що протягом останніх років комплексно утеплюються приміщення садків та шкіл, на шкільних подвір’ях з’явились велопарковки, впроваджується роздільний збір відходів, а вчителі дедалі більше говорять зі школярами про причини і наслідки глобального потепління та інші екологічні проблеми. Формування екологічної свідомості змалку закладає сталі звички, які враховують елементи енергоефективного способу життя.

Комплексний підхід та багатогранний досвід Вінниці в питаннях енергоефективності є корисним і для інших міст України, тож місто ділиться досвідом з іншими муніципалітетами, зокрема і щодо розробки та впровадження муніципальної енергетичної політики чи отримання Європейської енергетичної відзнаки. Така діяльність є важливою і для впровадження національної енергетичної стратегії України.