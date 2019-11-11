У Бородянській ОТГ обговорили формування бюджету на 2020 рік

У Бородянській об'єднаній територіальній громаді на Київщині обговорили питання формування бюджету на 2020 рік та стан виконання дохідної і видаткової частин основного фінансового документа.

Про це повідомляє Київський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" у Facebook.

Зокрема, зазначається, що з метою консультативної підтримки об'єднаних територіальних громад області радник з питань місцевих фінансів Київського Центру розвитку місцевого самоврядування Ігор Дорош провів виїзну зустріч в Бородянській об'єднаній територіальній громаді.

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«Після об'єднання і отримання повноважень та відповідних ресурсів Бородянська громада завершує побудову ефективної системи управління та визначає пріоритети свого подальшого розвитку. Тому пріоритизація напрямів використання бюджетних коштів повинна відбуватися в контексті розробки Стратегії розвитку Бородянської об'єднаної територіальної громади на період до 2025 року, що наразі триває в громаді. В подальшому це також дозволить максимально мобілізувати власні внутрішні резерви», - сказав Дорош.

Загалом під час зустрічі з керівництвом та представниками фінансового органу Бородянської громади обговорили питання поточного стану виконання дохідної і видаткової частини бюджету, організаційні заходи щодо формування бюджету на наступний рік та прогнозу на середньостроковий період, дотримання бюджетної дисципліни.

Програма"U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: facebook.com/KyivLGDC