14-15 листопада відбудеться III міжнародний форум "Креативна Україна"

14-15 листопада 2019 року в Києві відбудеться Третій щорічний міжнародний форум «Креативна Україна».

Фокус цьогорічного форуму — інтеграція інновацій у розвиток креативних індустрій. Мета заходу — напрацювати варіанти культурних політик, що використовують цифрові технології як інструмент надання рівного доступу до культури, заохочення розмаїття форм творчого самовираження, генерації високої доданої вартості креативного продукту.

Участь у заході візьме Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, член консультаційної Ради з креативної економіки ООН Джон Хокінз, Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, дипломати, урядовці, українські та міжнародні експерти тощо.

Акредитація ЗМІ до 18:00 13 листопада за формою.

Головний організатор форуму — Міністерство культури, молоді та спорту України.

Місце проведення — ArtHall D12, вул. Десятинна 12, Київ.