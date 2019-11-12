«Привіт, 20-ті!»: телеканал «Україна» готує грандіозне новорічне шоу

31 грудня канал «Україна» запрошує всіх глядачів зустріти Новий 2020 рік у компанії улюблених артистів і ведучих. Разом з масштабним новорічним шоу «Привіт, 20-ті!» українці проживуть найтепліші та найяскравіші моменти зустрічі нового десятиліття.

Новорічний вечір глядачі каналу «Україна» проведуть у компанії 30 топових українських артистів. Їхні пісні будуть сповнені новим блиском, а номери підкоряться неймовірній атмосфері Нових 20-х. Улюблені хіти, ефектні постановки, запальні танці та щирі вітання від зірок створять неповторний святковий настрій.

«Для мільйонів телеглядачів стало доброю традицією зустрічати Новий рік з каналом «Україна». Ми готуємо грандіозне шоу, яке стане ідеальним акомпанементом новорічних веселощів», – коментує директор Департаменту розважальних програм каналу «Україна» Анатолій Сябро.

Режисером-постановником проекту став Герман Ненов, який раніше працював над новітнім супершоу «Дивовижні люди» для каналу «Україна». Для кожного артиста команда проекту готує яскраві постановки.

«Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності. Масові номери за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні! – інтригує режисер-постановник проекту Герман Ненов. – Наприклад, MELOVIN горітиме у вогняному кільці. Одна відома артистка прилетить на величезній зірці, хтось буде летіти на парашуті, а для одного харизматичного співака готують масштабну декорацію у вигляді великого трону, від якого йдуть стріли Купідона».

Імена всіх артистів, які візьмуть участь у святковому шоу, канал «Україна» розкриє незабаром. Зйомки відбудуться на початку листопада. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія StarMedia. Побачити програму в ефірі каналу «Україна» глядачі зможуть у новорічний вечір.