Старіння шкіри можна уповільнити! Поради косметолога

«Внутрішня краса — вічна, а тілесна — непостійна». Так в одному зі своїх інтерв'ю заявила відома американська співачка Бейонсе.

Косметологи згодні з думкою поп-діви, однак закликають не здаватися завчасно і боротися за свою красу і молодість. Зробити це можна в домашніх умовах за допомогою правильно підібраних кремів і сироваток для обличчя.

Відмовтеся від агресивної косметики. Віддавайте перевагу натуральним засобам догляду за шкірою. Зволожуйте і живить епідерміс щодня вранці і ввечері. Не травмуйте його хімічними пілінгами і не натуральною косметикою.

Органіка — це нове слово в боротьбі зі старінням шкіри. У світі випускається маса екологічних косметичних засобів з науково доведеною ефективністю. Основа таких кремів, сироваток та інших продуктів — екстракти рослин, корали, мінерали та ін. Наприклад, органічну ізраїльську косметику для обличчя christinacosmetics.ua вибирають косметологи з більш ніж 50 країн світу.

Даємо бій зморшкам: керівництво до дії

Для початку підберіть два креми для обличчя, які будете використовувати щодня. Вранці слід тонізувати і зволожувати шкіру легким насиченням. Перед сном використовуйте крем з більш жирної структурою. Великий вибір засобів для ранкового і вечірнього використання представлений у серії косметики Сhristina Chateau de Beaute.

Далі виберіть під свій тип шкіри омолоджуючу сироватку. Такий продукт, як правило, потрібно використовувати один раз в день протягом певного періоду. Його необхідно втирати в заздалегідь очищену шкіру масажними рухами.

Омолоджуюча сироватка випускається у вигляді рідини, розфасованої в ампулки. Її можна придбати в будь-якому спеціалізованому магазині косметики. Не забудьте підібрати максимально натуральний продукт.

Стандартна сироватка для омолодження обличчя має такі властивості:

виштовхування зморшок назовні;

розгладження складочок у всіх зонах обличчя;

підтягування шкіри і підвищення її тонусу;

вирівнювання кольору обличчя і усунення гіперпігментації.

Якщо у вас жирний тип шкіри, додайте до перерахованих коштів ще й тонік. Його рекомендовано використовувати для очищення обличчя перед проведенням будь-яких косметичних процедур. Тонік відмінно впорається з надмірним виробленням шкірного сала і підійде для зняття макіяжу.

На цьому можна зупинитися, якщо кількість зморшок на вашому обличчі не досягла критичної позначки. Якщо ж ви не впевнені, що креми і сироватки зможуть впоратися з глибокими складками, додайте в свій розклад справ відвідування косметологічного кабінету. Салонні процедури допоможуть подвоїти ефективність домашнього догляду за шкірою, що в'яне.