У Вінниці реконструювали всі виїзди з міста

У Вінниці реконструювали усі виїзди з міста, останній завершують на вул. Данила Нечая.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Упродовж останніх років ми капітально відремонтували та реконструювали усі в’їзди у місто – зараз завершуємо останній, вулицю Данила Нечая. Це «південні ворота» до Вінниці та головна артерія Старого міста. Спілкувався з місцевими мешканцями. Відзначають, що дорога перетворилась на сучасну магістраль, розширили тротуари. Також люди кажуть, що особливо звертали увагу на якість робіт. Капітальний ремонт ділянки від Московської до Федорова відбувається у комплексі – ремонтують саму проїзну частину, тротуари, мережі, оновлюють освітлення, зупинки громадського транспорту, розмітку. Підрядник запевнив, що за тиждень роботи фінішують», -0 написав Моргунов.

За його словами, вулиця Данила Нечая – це частина шляху Т 0212, і важливо, що наразі триває ремонт цієї дороги і на під’їзді до Вінниці. Адже це дасть змогу створити комфортні та безпечні умови для мешканців мікрорайону та усіх, хто в’їжджатиме у наше місто. А наступного року ремонт вул. Д. Нечая протяжністю 2,4 км продовжиться на ділянці від Московської до Брацлавської.

У межах реалізації першої черги капремонту вулиці Данила Нечая на Старому місті завдовжки 1,2 км цьогоріч заасфальтовано дорогу, побудовано тротуари з велопішохідними смугами з обох сторін.

Уздовж вулиці встановлено 40 нових опор з 80 LED-світильниками, додаткове освітлення забезпечене і на всіх пішохідних переходах.

Старе місто - це мікрорайон приватної забудови, який має досить велику площу. За останні п'ять років тут заасфальтовано біля 10 км вулиць на умовах співфінансування, загалом, понад 30 ділянок.