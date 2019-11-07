На Вінниччині впроваджують системний підхід до поводження з ТПВ

У межах робочої поїздки до Козятинського району голова облдержадміністрації Владислав Скальський ознайомився з роботою сміттєсортувального комплексу, що знаходиться на території Пляхівської сільської ради.

Нагадаємо, що реалізацію зазначеного проєкту було розпочато ще у 2017 році. Загальна вартість будівництва становить 14 млн. грн. Робота комплексу передбачає комбіноване сортування (ручне та механізоване) з виділенням відходів чорних та кольорових металів, склотари, пластмаси, дерева та паперу.

Відвідавши об’єкт, голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський підкреслив, що належна утилізація побутових відходів та свідоме ставлення місцевих мешканців до стану довкілля мають особливо важливе значення для реалізації комплексних заходів та впровадження системного підходу у вирішенні екологічних питань.

На сьогодні постає потреба у поширенні практики правильного поводження з ТПВ, включаючи переробку вторсировини, що також зменшить навантаження на полігони.

Коментуючи побачене, голова ОДА підкреслив: «Цей сміттєсортувальний комплекс має максимальну потужність – 40 тис тонн сміття на рік, тож він повністю відповідає потребам Козятинського району. Якщо говорити про комплексний підхід на рівні області, то наразі ми працюємо над розробкою Регіонального плану управління відходами з урахуванням того, що в Україні діє відповідний закон. Відтак, впровадження цього плану є нашим обов’язком. Ми відійдемо від сотень зареєстрованих сміттєзвалищ на території Вінницької області. Таким чином, залишиться кілька десятків, де буде організовано сортування на декілька фракцій для того, щоб мати економічний ефект від цієї роботи, захоронювати якомога менше відходів та робити це цивілізованим способом».

Нагадаємо, що минулого тижня за участю експертів DESPRO на Вінниччині обговорили базові позиції Регіонального плану управління відходами в області, який передбачає поділ території Вінниччини на кластери, кожен з яких матиме свою систему управління відходами і свій полігон. Межі кластеру та місце полігону всі сусідні громади визначатимуть спільно.

Варто зазначити, що на сьогодні у м.Козятині встановлено більше 150 контейнерів, а також відповідні майданчики для збору сміття. У перспективі розглядають питання щодо можливостей переробки вторсировини.

Заступник міського голови Євген Малащук зазначив, що впровадження нової моделі поводження з ТПВ у Козятині дає перші результати.

«До ладу приведено санітарний стан міста. Також зменшується навантаження на тіло полігону, адже планується захоронення лише органічних залишків», - запевнив Євген Малищук.

Всього з початку 2019 року на будівництво сміттєсортувальної лінії (разом з технічним наглядом) з міського бюджету перераховано майже 4 млн. грн., у тому числі кошти сільських рад Козятинського району (Переможнянська, Махнівська, Поличинецька, Бродецька, Козятинська сільські ради) в сумі 124,2 тис. грн.

Сортуватиметься ТПВ переважно з території м. Козятина, а також з прилеглих до міста сіл.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Козятинської міської ради №340 від 08.10.2019 року, комунальному підприємству «Чисте місто» наданий дозвіл на виготовлення проєктно-кошторисної документації для нового будівництва металевого ангару з метою складування відсортованих відходів. Несортовані відходи захоронюватимуться на полігоні.