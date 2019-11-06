Церемонія нагородження «Кришталь року 2019» пройде у столиці

19 листопада 2019 року о 17:00 у Regent Hill Event Hall (м. Київ, вул. Мічуріна, 54) відбудеться церемонія нагородження переможців рейтингу бюджетної прозорості «Кришталь року» серед українських об’єднаних територіальних громад. Це унікальна нагорода в Україні, яка ілюструє стан речей та слугує дороговказом для поліпшення показників і успішних практик прозорості бюджетного процесу.

«Кришталь року» відзначає найкращі громади, які пройшли оцінку за спільною методологією, впровадженою програмами USAID DOBRE та «U-LEAD з Європою» у 106 громадах з 18 областей України. Номінантів оцінено за 36 критеріями у галузі управління публічними фінансами. Подія «Кришталь року» продемонструє найкращі практики ефективного управління коштами громад, коли всі етапи бюджетного процесу – від планування до звітування – прозорі і зрозумілі для платників податків, які і наповнюють місцеві бюджети. Методику та результати оцінки буде обговорено під час церемонії.

Церемонія збере понад 300 учасників, серед яких представники громад, органів центральної виконавчої влади, експерти проєктів міжнародної технічної допомоги, голови дипломатичних місій. Під час нагородження офіційні особи привітають громади, які розуміють ідеї відкритості та запроваджують прозорість бюджетного процесу, активно долучаючи до нього місцевих мешканців та забезпечуючи підзвітність коштів у громадах.

Список 106 громад, які пройшли оцінювання у 2019 році – за посиланням.

Програма Гала-події «Бюджетна прозорість 2019»:

з 15:30 до 17:00 – приїзд та реєстрація учасників (м. Київ, вул. Мічуріна, 54 Regent Hill Event Hall).

з 17:00 до 19:00 – церемонія нагородження.

Акредитація для ЗМІ до 18:00 18 листопада, контактна особа – Ольга Ткаченко, olha.tkachenko.v@gmail.com, 0994413914, 0980644151.

Премія «Кришталь року» та оцінка бюджетної прозорості 2019 року – це партнерська робота Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через консорціум виконавців програми USAID DOBRE, Представництва Європейського Союзу та п’яти його держав-членів Німеччини, Швеції, Польщі, Данії та Естонії через Програму «U-LEAD з Європою», і Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!». Індекс прозорості місцевих бюджетів та методологію його оцінювання розроблено Фондом Східна Європа спільно із Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!», у співпраці з Асоціацією міст України за фінансової підтримки Європейського Союзу.