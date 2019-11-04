"Шлях довжиною в 50 років". Чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького
10 листопада Національна філармонія України запрошує на концерт «Шлях довжиною в 50 років» із нагоди 50-річчя Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Левка Миколайовича Ревуцького (головний диригент – Володимир Курач, диригент – Артур Смірнов).
Цього ювілейного вечора, зокрема, беруть участь видатні митці сучасності – майстер художнього слова Анатолій Паламаренко, співаки Ніна Матвієнко, Тарас Штонда та Валентина Іваненко.
Фото з сайту tsn.ua
Чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького – відомий професійний академічний чоловічий хор, який постійно гастролює в багатьох країнах світу, має записи на найкращих студіях в Європі, є учасником різних міжнародних музичних фестивалів, зокрема, у Бельгії, Великій Британії, в Іспанії, Ізраїлі та в Україні. Адже, капелою керували видатні українські митці, серед яких – заслужений діяч мистецтв України Семен Дорогий, народний артист України Євген Савчук, народний артист України Богдан Антків. Цікаво, що у пріоритеті репертуарної політики цієї капели – світова класика та духовна музика, український фольклор та сучасна музика. Тому, й у програмі концерту звучатимуть, наприклад, старовинні розспіви, а також – твори українських композиторів-класиків Максима Березовського, Миколи Леонтовича, Анатоля Кос-Анатольського та Лесі Дичко.
Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і сучасність»
«ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ В 50 РОКІВ»
Муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені Л. М. Ревуцького
Головний диригент – ВОЛОДИМИР КУРАЧ
Диригент – АРТУР СМІРНОВ
Солісти:
НІНА МАТВІЄНКО (народний спів)
АНАТОЛІЙ ПАЛАМАРЕНКО (художнє слово)
ТАРАС ШТОНДА (бас)
ВАЛЕНТИНА ІВАНЕНКО (сопрано)
Хор хлопчиків і юнаків Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Л.М. Ревуцького
Художній керівник – АЇДА ЗАЙЦЕВА
Квартет солістів «ІМПРЕССІО»
Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Л. М. Ревуцького та АННА ЗАРЕЦЬКА
Вартість квитків – 70-350 грн.