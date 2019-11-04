"Шлях довжиною в 50 років". Чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького

10 листопада Національна філармонія України запрошує на концерт «Шлях довжиною в 50 років» із нагоди 50-річчя Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Левка Миколайовича Ревуцького (головний диригент – Володимир Курач, диригент – Артур Смірнов).

Цього ювілейного вечора, зокрема, беруть участь видатні митці сучасності – майстер художнього слова Анатолій Паламаренко, співаки Ніна Матвієнко, Тарас Штонда та Валентина Іваненко.

Фото з сайту tsn.ua

Чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького – відомий професійний академічний чоловічий хор, який постійно гастролює в багатьох країнах світу, має записи на найкращих студіях в Європі, є учасником різних міжнародних музичних фестивалів, зокрема, у Бельгії, Великій Британії, в Іспанії, Ізраїлі та в Україні. Адже, капелою керували видатні українські митці, серед яких – заслужений діяч мистецтв України Семен Дорогий, народний артист України Євген Савчук, народний артист України Богдан Антків. Цікаво, що у пріоритеті репертуарної політики цієї капели – світова класика та духовна музика, український фольклор та сучасна музика. Тому, й у програмі концерту звучатимуть, наприклад, старовинні розспіви, а також – твори українських композиторів-класиків Максима Березовського, Миколи Леонтовича, Анатоля Кос-Анатольського та Лесі Дичко.

Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і сучасність»

«ШЛЯХ ДОВЖИНОЮ В 50 РОКІВ»

Муніципальна академічна чоловіча хорова капела імені Л. М. Ревуцького

Головний диригент – ВОЛОДИМИР КУРАЧ

Диригент – АРТУР СМІРНОВ

Солісти:

НІНА МАТВІЄНКО (народний спів)

АНАТОЛІЙ ПАЛАМАРЕНКО (художнє слово)

ТАРАС ШТОНДА (бас)

ВАЛЕНТИНА ІВАНЕНКО (сопрано)

Хор хлопчиків і юнаків Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Л.М. Ревуцького

Художній керівник – АЇДА ЗАЙЦЕВА

Квартет солістів «ІМПРЕССІО»

Муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Л. М. Ревуцького та АННА ЗАРЕЦЬКА

Вартість квитків – 70-350 грн.

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