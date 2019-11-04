"Romantic era". Національний духовий оркестр України

7 листопада Національна філармонія України запрошує на концерт «Classic-premier. Romantic era».

Знані симфонічні твори класиків ХІХ та ХХ століть – Едварда Гріга, Сергія Рахманінова, Сергія Прокоф’єва – звучатимуть у новому аранжуванні. Їх виконає неперевершений Національний академічний духовий оркестр України під керуванням Олексія Вікулова.

Диригент Олексій Вікулов зауважив, що «за кілька минулих десятиліть дуже розширилися можливості духового оркестру. Тому, звучання сучасного духового оркестру – майже симфонічне. Сьогодні “симфодуховий” оркестр – надзвичайно популярний! Саме такі духові оркестри в світі є традиційні. Адже, у такому складі вони дозволяють відкрити нові версії не лише популярних творів, а й відчути добре відомі класичні твори в оновлених фарбах. Наприклад, у цьому концерті – це “Cимфонічні танці” Сергія Рахманінова, які дуже люблю».

«CLASSIC-PREMIER. ROMANTIC ERA»

Національний академічний духовий оркестр України

Диригент – Олексій Вікулов

Програма:

Е. Гріг – «Пер Гюнт», сюїта № 1, аранжування для духового оркестру К. Янссена

С. Прокофְ’єв – «Поручик Кіже», аранжування для духового оркестру Ж. Шинса

С. Рахманінов – Симфонічні танці, аранжування для духового оркестру Д. Маклейна

Вартість квитків – 70-350 грн.

Квитки онлайн