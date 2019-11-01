Правила, які допоможуть уникнути отруєння грибами. Інфографіка

Лише 500 грибів, які ростуть в Україні, вважають їстівними. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з порадами МОЗ України, які допоможуть уникнути отруєння:

- готувати гриби не пізніше одного дня після їх збору;

- не збирати занадто молоді чи старі гриби, їх легко сплутати з отруйними;

- не купувати гриби на стихійних ринках;

- не куштувати сирі гриби;

- не збирати гриби поблизу доріг чи виробництва;

Також гриби не можна вживати вагітним, дітям до 12 років та людям похилого віку.

Перші симптоми отруєння грибами можуть виникнути через 30 хв.

Основні ознаки отруєння:

- нудота;

- блювання;

- різкий біль в животі;

- діарея;

- запаморочення;

- підвищення температури тіла;

- зниження пульсу;

- задуха;

- судоми;

- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

- поява галюцинацій та марення.

До приїзду бригади екстреної медичної допомоги, для полегшення стану хворого, варто:

- промити шлунок великою кількістю води;

- випити препарати, які поглинають токсини;

- ні в якому разі не вживати алкоголь та молочні продукти;

- їжа та алкоголь можуть пришвидшити всмоктування токсинів;

- намагатися багато не рухатись та лягти у ліжко.